La Escuela de Esgrima Acero de Cáceres, al nacional con cuatro deportistas

La Escuela de Esgrima Acero participará con cuatro deportistas en la fase final del Campeonato de España de Espada M20 y M23, que se celebrará viernes y sábado en Logroño, con la ilusión de hacer un buen papel. Los representantes del club serán Gabriel Binder y Aurora Binder en la categoría M20, y Aitor Gómez y Aurora Binder en M23, destacando el caso de Aurora, que competirá en dos categorías pese a ser todavía cadete.

Desde la entidad subrayan el trabajo realizado durante la temporada, compaginando estudios y entrenamientos, y ponen en valor que esta fase final está reservada a los 40 mejores de cada categoría, lo que da idea del nivel de exigencia del campeonato.

Esfuerzo global

El director de la escuela, Gabriel Ferrá, destaca que la clasificación “es un testimonio del esfuerzo y la dedicación” del alumnado y del apoyo de sus familias, y agradece también el respaldo del patrocinador principal, Petrogold.

La Escuela de Esgrima Acero anima a los aficionados a seguir la competición y a apoyar a los tiradores extremeños en Logroño y a través de sus redes sociales, con el objetivo de “vivir la emoción de la esgrima en su máxima expresión”.

Se espera que los jóvenes y talentosos deportistas consigan un buen resultado, como es ya norma habitual en anteriores citas.