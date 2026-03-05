Herrera del Duque da el pistoletazo a la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina

Un total de 289 kilómetros con tres etapas en liza, con una crono para comenzar, una jornada donde disfrutar de la emoción del pulso entre las fugas y los equipos con velocistas y la incógnita del viento; y una fracción final de alta montaña en el Sistema Central separan, en términos ciclistas, la localidad pacense de Herrera del Duque de la cacereña de Jaraíz de la Vera. La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina ya está aquí. La cuarta edición. Patrimonio. Naturaleza. Y deporte de primer nivel internacional.

La ronda reunirá entre este viernes y el domingo a corredoras de 23 países. Una serpiente multicolor de más de un centenar de integrantes de cuatro continentes. España es el país que más tendrá en la línea de salida, con 21, seguida de Francia (17), Italia (11), Australia y Bélgica (7), Países Bajos (6), Reino Unido y Alemania (5). Entre las representaciones más ‘exóticas’, Paraguay (1) o Uzbekistán (1).

Los nombres

Ganadora de dos etapas del último Tour de Francia Femenino, reina de la montaña en una Vuelta a Extremadura 2025 en cuya general finalizó sexta, y con el zurrón de éxitos y buenas actuaciones de la temporada en curso ya abierto, la francesa Maeva Squiban emerge como uno de los nombres a seguir. Squiban, que liderará el UAE Team ADQ, estrenó su palmarés 2026 en su primera carrera del año, el Trofeo Marratxi-Felanitx de la Challenge de Mallorca, y llega a Extremadura tras haber sido segunda en la general de la reciente Setmana Ciclista Valenciana. La gala, ganadora de una etapa con final en Cáceres en 2023, ha participado en todas las ediciones.

La italiana Elisa Balsamo, toda una campeona del mundo (2021) que portará el dorsal 1, la británica Zoe Bäckstedt, la belga Julie Van De Velde, la española Usoa Ostolaza o la neerlandesa Mareille Meijer, ganadora de la segunda edición de la ronda extremeña (2024), son otros de los nombres destacables de una lista mucho más larga de corredoras a seguir.

En clave extremeña, estará Natalia Ovejero, analizada en la anterior edición de este diario. en la española . En la española, acompañando a Squiban, está anunciada la madrileña Celia Torres, hermana de los ciclistas Pablo y Jaime Torres y que, desde la estructura Development Team, va a afrontar una de sus primeras experiencias internacionales.

En el Movistar Team, junto a Meijer, la riojana Sheyla Gutiérrez acude con la ambición de seguir dejando atrás un 2025 difícil. En la selección española competirá la abulense Inés Cantera, quien regresa al ciclismo con nuevos bríos tras tres años sin competir.

Dori Ruano y su ‘aval’

La exciclista Dori Ruano colabora intensamente con la organización de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina desde su primera edición. La salmantina, quien también ejerce de embajadora de La Vuelta a España femenina, ha visto el nacimiento y el desarrollo de la prueba desde un 2023 cercano que, sin embargo, en muchos aspectos queda lejos.

Noticias relacionadas

«Ha sido un ascenso meteórico», sonríe. La carrera de Ruano vertebra La vida como deporte de fondo (Libros de Ruta, 2025), un libro coescrito por Jorge Matesanz que trasciende su propia trayectoria vital para dibujar con precisión la evolución del panorama ciclista femenino en España. Y ahí Extremadura tiene mucho que decir.