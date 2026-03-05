El Mérida crece en todos los sentidos

Más allá de que en lo estrictamente deportivo, el Mérida ha ido creciendo conforme ha ido acumulando experiencia en Primera Federación y, actualmente, se encuentra luchando por el objetivo marcado, como es jugar las eliminatorias de ascenso, el club, como entidad deportiva, va dando pasos cada vez más importantes y que asientan el futuro del proyecto. Hace unos días se presentaba el proyecto de la nueva ciudad deportiva y en esta semana, en sus redes sociales, la entidad ha mostrado que las obras son una realidad para cumplir los plazos indicados, tanto con el segundo campo de césped natural, como con las instalaciones.

Ampliación de capital

Por otro lado, quien también crece es el grupo BIA, holding al que pertenece el club, con una ampliación de capital. Se han incorporado como nuevos miembros del consejo de administración del grupo, Prakash Melwani, ejecutivo con una larga trayectoria en Blackstone, el mayor gestor de activos alternativos del mundo, y Sir Lucian Grainge CBE, Chairman y CEO de Universal Music Group. Asimismo, los actuales inversores, Gary Lubner (This Day) y Sir Matthew Vaughn (MARV), han incrementado sus participaciones minoritarias.

Matthew Benham continúa siendo el accionista mayoritario de BIA y sigue liderando la estrategia global del grupo propietario.

Desde la entidad emeritense se valoraba también, del mismo modo, «muy positivamente este nuevo avance. Formar parte de esta estructura internacional sigue permitiendo a la Asociación Deportiva Mérida crecer tanto a nivel institucional como deportivo, consolidando un modelo basado en la innovación, la sostenibilidad y la integridad deportiva».

Mirando al sábado

Volviendo a la actualidad deportiva del club, el Mérida recibe este sábado (21.00 horas) al Talavera y el equipo quiere volver a verse arropado por los suyos, por eso se ha puesto en marcha una promoción en la que todos los abonados podrán adquirir entradas ilimitadas a mitad de precio en la grada en la que indica su abono.

Para dicho encuentro, Fran Beltrán no tendrá bajas por sanción, solo está apercibido Chiqui, y se está a la espera de la evolución de las respectivas lesiones de Gaizka Martínez y de Jacobo Martín.

Lo que viene después

Por otro lado, ya se conocen los horarios de los tres próximos partidos después del de este sábado y el Mérida no jugará ningún domingo de marzo. Tras esta jornada, sus dos siguientes encuentros serán el viernes a las 19.00 horas: el primero recibiendo al Guadalajara y el segundo en Lezama ante el Bilbao Athletic.

El último encuentro del presente mes será el sábado, día 28, a las 18.30 horas, con la visita del Racing de Ferrol. Teniendo en cuenta lo fiable que es el equipo de Beltrán en casa, debe aprovechar la circunstancia de que en este mes se disputen tres partidos en el Romano para asentarse en la zona alta de cara a los dos últimos meses de competición liguera.