Racing de Ferrol y Cacereño, dinámicas distintas

Han pasado casi cuatro meses desde la última vez que Racing de Ferrol y Cacereño se vieron las caras, aquel 6 de diciembre de 2025 en el Príncipe Felipe. Entonces un espectacular gol desde un lateral del exjugador del Mérida Álvaro Juan en el tramo final resolvió un partido áspero y reñido (0-1). La escena era casi la inversa a la actual: el Racing viajaba instalado en zona de privilegio, con el ‘playoff’ de ascenso como horizonte natural y la primera plaza como ambición, mientras el Cacereño sobrevivía, casi lángido, en la parte baja, con la perspectiva del descenso apretándole fuerte el cuello. Nadie podía imaginar que con el paso de las semanas el escenario ha cambiado, pese a los últimos dos tropiezos verdes.

De hecho, el cuadro gallego es decimocuarto de la segunda vuelta; el extremeño, cuarto. El domingo (20.30, La Malata) vuelven a medir ambos sus fuerzas con necesidad absoluta. Restan 12 jornadas y cada punto es oro.

El Racing, después de ese triunfo en Cáceres, todavía encadenó sensaciones de equipo competitivo, pero terminó entrando en una espiral que no se explica solo por una mala racha, sino por un desgaste progresivo: tres derrotas seguidas, dudas que se hicieron visibles y un contexto que acabó desembocando en cambio en el banquillo: a principios de año, Guillermo Fernández suplió a Pablo López en el banquillo.

Para abajo

En una Primera Federación tan apretada, muchos dicen que esa intermitencia castiga más que en cualquier otra categoría: no hace falta hundirse para caer, basta con dejar de sumar con regularidad. Por eso su segunda vuelta se ha convertido en un problema en sí mismo, porque el Racing ha alternado brotes de orgullo con partidos en los que se ha quedado sin respuestas. En esta segunda vuelta suma solamente siete puntos. Ese patrón lo ha empujado hacia una zona media que pocos hubieran pronosticado: hasta mitad de la primera vuelta todos coincidían que el equipo gallego competiría al Tenerife por el ascenso directo. No ha sido (ni va a ser) así.

El CPC, en cambio, ha construido su cambio desde lo contrario: desde la paciencia y la resistencia, empezando por el propio entrenador, Julio Cobos, que no ha sido ni discutido cuando ha llegado a ser colista. Ha sido una buena cifra de semanas sumando. Ese crecimiento se ha notado especialmente en la segunda vuelta, donde el Cacereño aparece entre los equipos más productivos del grupo, con un ritmo de puntos que desde luego no se corresponde con el lugar que arrastraba por lo ocurrido en la primera parte de la temporada. El decano extremeño ha dejado de comportarse como un equipo condenado, y más tras el mercado de invierno, pese a episodios como el del pasado fin de semana, perdiendo dos puntos en el minuto 105 ante el Unionistas. Cada jornada se interpreta como una oportunidad real de salir del agujero.

Numéricamente, ello se entiende sin necesidad de cifras concretas: el Racing está hoy en una posición intermedia del grupo (undécimo, quién lo iba a decir), con un balance global que refleja una trayectoria irregular, una diferencia de goles prácticamente equilibrada y la sensación de que su temporada depende de si logra reactivar el modo competitivo que le llevó a la zona alta al inicio. Sigue lo bastante cerca de la pelea por arriba como para creer, pero lo bastante lejos como para saber que no vale con un día bueno.

Sumando

El Cacereño, por su parte, continúa instalado en la zona de descenso o su frontera inmediata, condicionado por el lastre del inicio, con muchos empates en el total de su campaña y una diferencia de goles más castigada, pero con el pulso actual de un equipo que suma en el momento decisivo del curso. Su pelea no es la épica, es el cálculo: recortar, igualar y salir.

Este duelo no se explica solo por la clasificación, sino por las dinámicas: el Cacereño llega con la moral de quien ha encontrado un camino y quiere prolongarlo, mientras el Racing se enfrenta a la urgencia de reencontrarse a sí mismo. Uno está creciendo hacia la permanencia; el otro intenta reengancharse a una ambición que parecía natural hace meses.

En una categoría donde cada detalle pesa, ese choque entre confianza ascendente y necesidad de reacción convierte el partido en algo más que tres puntos: para el CPC, es la confirmación de que su segunda vuelta no es una racha, sino un cambio; para el Racing, la oportunidad de transformar el orgullo en continuidad y volver a mirar la tabla como lo hacía en diciembre. Por eso el duelo de La Malata se presenta apasionante. Lo que viene así lo exige.