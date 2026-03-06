El Cacereño recupera efectivos, pero mantiene al menos tres bajas para visitar al Racing de Ferrol

Al menos tres bajas, Berlanga, Sanchidrián y Osama. Esas son las ausencias seguras del Cacereño en su desplazamiento a Ferrol para jugar contra el Racing este domingo. Sí estará en la lista, salvo incidencia de última hora, Javi Barrio. Y al autobús también se subirá un Iván Fernández que no jugó el pasado sábado ante el Unionistas y que tras una semana más de trabajo está totalmente recuperado.

La ausencia más prolongada es la de Osama, que no juega desde la jornada 19, el pasado 10 de enero. Tampoco estará Berlanga, que arrastra problemas físicos desde los primeros días de febrero, por lo que lleva ya alrededor de un mes sin competir, aunque en algún momento parecía que su vuelta podía estar cercana. Según explicó Julio Cobos, el futbolista sufrió una sobrecarga en el cuádriceps que derivó en una pequeña contractura. Aunque su evolución es positiva, el entrenador no quiere forzar su regreso: “Está mucho mejor, pero no podemos acortar más los plazos. Además, tampoco es el momento de arriesgar mucho”.

La tercera baja es Sanchidrián, que ya fue duda la pasada semana para medirse al Unionistas de Salamanca y finalmente no entró en la convocatoria. Tampoco estará disponible para el choque de este domingo. Cobos avanzó que el jugador encara ya la recta final de su recuperación: “Está en el tramo final. Esperamos que para la semana que viene podamos empezar a contar con él en los entrenamientos”.

Más músculo para la defensa

En el capítulo de altas, el preparador verde sí recupera a Javi Barrio y también tendrá al cien por cien a Iván Fernández. Este último ya figuró en la convocatoria del pasado sábado, aunque finalmente no dispuso de minutos. “La semana pasada Iván completó casi toda la semana con el equipo, esta ha sido una semana normal de entrenamiento y recuperamos también a Barrio. Si no pasa nada en los dos entrenamientos (el de este viernes y el del sábado antes de viajar) que quedan, no creo que haya problemas”, explicó Cobos. Además, el técnico dejó claro que Iván Fernández no arrastra ya ninguna molestia.

Tras repasar la situación de la plantilla, Cobos también se refirió a las secuelas que dejó el empate del pasado sábado ante el Unionistas, un partido que el Cacereño tuvo muy cerca de sacar adelante y que se le escapó en el último suspiro. El entrenador reconoció el golpe anímico, aunque incidió en que el calendario obliga a reaccionar de inmediato. “No hay tiempo para muchas lamentaciones. Rápidamente sacamos conclusiones. Es un partido que hace daño, en el sentido de que lo ves prácticamente ganado y, en el último segundo, te consiguen empatar”, señaló.

Iván Fernández, durante uno de los entrenamientos de esta semana. / CP Cacereño

El técnico recordó además que no es la primera vez que al equipo le ocurre algo parecido esta temporada y apeló a la necesidad de aprender de ese tipo de situaciones. “Lo de siempre: intentar aprender de los errores, ser un poco más listos y a ver si no cometemos más ese tipo de fallos”, resumió.

Encuentro exigente

Cobos enmarcó también el empate dentro de un encuentro exigente ante un rival al que concedió mucho mérito. “Era un partido complicado, porque sabíamos que jugábamos contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Unionistas es un equipo que, además, se ha reforzado muy bien en diciembre”, explicó. En su análisis, el choque estuvo marcado por los errores de ambos conjuntos. El Cacereño encajó pronto, fue capaz de remontar, pero recibió el 2-2 al borde del descanso, un golpe que condicionó el desarrollo posterior.

Ya en la segunda mitad, según relató el entrenador, su equipo no salió bien, aunque encontró la forma de volver a ponerse por delante. Cuando parecía tener el encuentro controlado, llegó el empate definitivo en la recta final. “No duele por los tres goles, sino por la situación, por cómo se ha dado”, lamentó Cobos, todavía con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía muy cerca.