Un descendido Arroyo confía en hacer un buen papel ante Arona

El Extremadura Arroyo, ya descendido desde la jornada anterior, afrontará este sábado en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres (17.00 horas) el partido correspondiente a la vigésima jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2, que le enfrenta al Arona canario, quinto clasificado.

En opinión del técnico del equipo extremeño, Pablo Alonso, al conjunto tinerfeño «le costó entrar en ritmo de competición, pero terminó finiquitando la primera vuelta bastante bien». Para él, Arona no solo ha seguido haciendo las cosas bien, sino que «en la segunda vuelta ha incluso mejorado, cuestión que ha propiciado que suba hasta la quinta posición».

El técnico ha destacado la aportación ofensiva de alas atacantes de ala Malene van Iesel y Selene Pérez, «que son las dos jugadoras que llevan el peso de la anotación».

Respecto de su propia formación, el preparador afirma que confía en que el equipo «haga un buen papel para desarrollar nuestro juego y que los tres puntos se queden en casa».