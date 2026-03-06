Paula Josemaría se topa en las semis de Gijón con Ari Sánchez

Paula Josemaría ya tiene ante sí uno de los partidos más señalados del Premier Padel Gijón. La jugadora moralejana disputará este sábado las semifinales frente a Ari Sánchez, su compañera durante una etapa brillante en el circuito y ahora rival al otro lado de la red. Será, además, un cruce con una carga especial por tratarse del primer enfrentamiento entre ambas tras el final de su camino juntas al término de la pasada temporada.

La extremeña, que compite este año junto a Bea González, buscará un triunfo de prestigio y también un impulso importante para consolidar sensaciones en este arranque de curso. Enfrente estará Ari Sánchez, ahora formando pareja con Andrea Ustero, en un duelo que concentra buena parte de la expectación del campeonato y que muchos daban por marcado desde que el sorteo colocó a las dos parejas en el mismo lado del cuadro.

Paula y Bea alcanzaron la penúltima ronda después de resolver su compromiso de cuartos ante las ‘Alejandras’, Salazar y Alonso (6-2 y 6-3). Aunque el resultado final dejó una victoria relativamente clara, el encuentro obligó a la pareja a mantenerse firme en varios momentos de incertidumbre. Supieron corregirse, templar el juego y cerrar un triunfo necesario para reforzar su proyecto en una temporada en la que aspiran a pelear por todo.

Para Josemaría, la cita de hoy tiene un evidente componente competitivo, pero también simbólico. La extremeña se mide a una de las jugadoras con las que más éxitos ha compartido y lo hace en un momento en el que cada torneo ayuda a definir la nueva jerarquía del circuito. Tras un irregular inicio en Riad (donde ganaron Sánchez y Ustero), meterse en la final de Gijón supondría un golpe de autoridad.

El choque, previsto para este sábado a las 12.00 horas, promete ser uno de los grandes focos del fin de semana en Gijón.