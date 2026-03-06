El Al-Qázeres, contra el exceso de confianza ante el colista

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado una cita importante en su pelea por la clasificación. El conjunto cacereño visitará al colista de la Liga Femenina Challenge, el Santfeliuenc, finalmente en Tarragona y a partir de las 18.15 horas, en un partido que ha estado marcado durante toda la semana por la incertidumbre organizativa.

Su entrenador, Jesús Sánchez, reconoció que han sido días «un poco diferentes, un poco atropellados» por los problemas relacionados con el escenario del choque. «Hasta prácticamente el martes o el miércoles no sabíamos dónde íbamos a jugar», explicó, admitiendo que esa situación ha alterado «toda la logística del viaje».

Sin relajación

Pese a ello, el técnico aseguró que el equipo llega centrado en lo verdaderamente importante: competir bien y sumar una victoria. El Santfeliuenc, recordó, llega «en una situación muy complicada», arrastrando «muchas derrotas», algo que explica su posición en la tabla. Solo ha ganado un partido de los 22 jugados y parece condenado al descenso.

Sin embargo, quiso huir de cualquier exceso de confianza. «Tenemos que ser lo suficientemente listas y competitivas», advirtió, insistiendo en que su equipo debe viajar con la mentalidad adecuada para «ir a sacar allí» un triunfo que puede resultar muy importante de cara.

El conjunto extremeño ha tenido que trabajar también el aspecto anímico tras el duro desenlace del último encuentro en casa ante el Domusa Teknik (74-76). Sánchez admitió que la derrota «mentalmente nos hizo daño por todo», especialmente «por cómo estuvimos en la segunda mitad y por cómo fue luego el desenlace de las últimas jugadas». Aun así, considera que el grupo ha sabido pasar página: «Con el paso de los días ha ido mejorando» y ahora ve a sus jugadoras «con todo el foco en esa visita». En su análisis, diferenció entre los errores propios y la polémica arbitral. Por un lado, recalcó que su equipo debe aprender a mantener el nivel competitivo durante los 40 minutos. «No podemos ser tan buenas y jugar tan bien» en una fase del encuentro y después no saber reaccionar cuando llegan las dificultades, lamentó, en referencia a un tercer cuarto en el que el equipo se descompuso tras haber firmado «una primera parte muy buena».

Por otro, fue claro al referirse a decisiones arbitrales que, a su juicio, privaron al Al-Qázeres de disputar una prórroga. Habló de «dos errores clamorosos», entre ellos «una falta que es totalmente inexistente» y una jugada que «se produce fuera de tiempo».

Superado ya ese capítulo, el técnico insiste en que no puede haber relajación en Cataluña. «Cero, cero, cero», respondió al ser preguntado por la posibilidad de confiarse ante un rival que está tan abajo. En ese sentido, recordó que si su equipo afrontara el choque pensando que la diferencia en la tabla basta para ganar, «entonces sí que ya tendríamos un problema grave».

Además, el encuentro adquiere todavía más relevancia por el parón de selecciones que llegará a continuación. Sánchez subrayó la importancia de «volver con una victoria» antes de una ventana internacional que volverá a condicionar al equipo, que tendrá varias jugadoras convocadas por sus países: las portuguesas Inés Ramos, Raquel Laneiro y Josephine Filipe y la argentina Victoria Gauna.