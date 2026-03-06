Rocha: «Hay ganas de vencer ya fuera de casa»

El Extremadura afronta este domingo una nueva oportunidad para romper una de sus asignaturas pendientes de la temporada: volver a ganar lejos de Almendralejo. El conjunto azulgrana no lo hace desde hace cinco meses. Este domingo visitará al Almería B a partir de las 12:00 horas en un partido en el que el técnico David Rocha espera confirmar la buena dinámica tras la victoria lograda la pasada jornada ante el Lorca.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador se mostró satisfecho por cómo va todo: «la semana ha sido como viene siendo habitual, muy buena en cuanto a los entrenamientos, y después de una victoria como la del domingo pasado el ánimo es mucho mejor. Llegamos con muy buenas sensaciones al partido y con muchas esperanzas puestas en ganar fuera de casa», explicó.

Ganar fuera ha sido el talón de Aquiles de los azulgranas. «Ya tenemos ganas porque, además, para conseguir los objetivos importantes tenemos que sumar fuera de casa y hacerlo de tres en tres», señaló Rocha.

Sin embargo, el técnico advirtió de la dificultad del rival, un filial que, según indicó, puede resultar imprevisible. «No va a ser un partido sencillo. Los filiales son equipos con mucho talento individual que, si tienen el día, pueden complicarte mucho el partido. Tenemos que estar muy atentos y concentrados».

Rocha recordó que, a pesar de no haber logrado victorias recientes como visitante, el equipo ha competido bien en los últimos desplazamientos. «En Jerez no ganamos por un gol anulado y en el campo del UCAM fue un partido muy igualado en el que incluso tuvimos la ocasión más clara con Juanmi. Cada vez estamos más cerca y ojalá sea el domingo cuando consigamos esa victoria».

En cuanto al estado del equipo, Rocha destacó la evolución del Extremadura en las últimas semanas, especialmente en el plano defensivo y en la identidad de juego. «En los últimos partidos prácticamente no estamos concediendo ocasiones en contra y el equipo está siendo certero en ataque. Cada vez se ve más una identidad y unos patrones de juego con continuidad».

El entrenador considera que el trabajo diario está empezando a reflejarse en el campo. «Cada vez las explicaciones en los entrenamientos son más cortas porque los jugadores van entendiendo mejor los conceptos. Pero todavía hay margen de mejora», avisó.