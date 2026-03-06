El Romano vuelve a entrar en juego para el Mérida-Talavera

Con los ecos de hace 15 días por el gran ambiente que hubo en las gradas del Romano José Fouto en el derbi extremeño, el feudo emeritense vuelve a tener protagonismo en un mes de marzo con tres de los cuatro partidos del Mérida en su casa. Los emeritenses encabezan la clasificación como mejor local y deben hacerlo valer ante un Talavera, rival de este sábado (21.00 horas), que es el segundo peor equipo a domicilio. Sin embargo, las estadísticas están para romperlas, como ya demostró este enfrentamiento en la primera vuelta en la que los emeritenses llegaban a El Prado para medirse a un colista que estaba más pendiente de la visita copera del Real Madrid que tendría tres días después y, sin embargo, los de Sandroni fueron capaces de remontar un gol inicial de Álvaro García.

Los locales son sextos con 39 puntos, justo en mitad del abanico de equipos que pelean por las tres últimas plazas del playoff, ya que el tercer clasificado, el Pontevedra, tiene 41 puntos, y el décimo segundo, el Zamora, 36.

Para este partido, Beltrán recupera a Gaizka Martínez, mientras que Jacobo Martí va a estar una semana más de baja al que se le suma Pipe por unas molestias en el talón. Con lo cual, ante «la precipitación» de poner de inicio a Martínez, el que jugará en el lateral derecho será Raúl Beneit.

Uno o dos ‘9’

Solventada la duda del lateral derecho y con la vuelta de Vergés al izquierdo tras su sanción, aunque Manu Rivas hizo un gran partido ante el Celta Fortuna, la principal incógnita es si va a volver a elegir jugar con los dos delanteros arriba: Hallsson y Sofiane. «Se puede repetir, es una alternativa que vamos a manejar porque creo que son jugadores muy complementarios, se relacionan muy bien jugando cerca de los defensas rivales». Recordaba Beltrán también que «vamos a recuperar a Doncel, con lo cual, ahí ganamos alternativas para seguir jugando a lo que nos gusta». Más allá de los elegidos, para el técnico «el dibujo no es lo más importante, vamos más a la idea de juego, con lo cual, es una de las opciones que nos planteamos y que no sé si mañana, pero que va a suceder a lo largo de la temporada».

Con respecto al Talavera, Beltrán explicaba que es «uno de esos equipos que es difícil plantear el partido porque si eres muy agresivo, no pierde demasiado tiempo siendo asociativo en salida, sabes que vas a ir y el balón rápido va a tener que disputarse en duelo. Es un equipo que ataca muy bien por fuera. Mete mucho gol de centro lateral y cuando juega directo es muy ganador».

Alineaciones probables para el Mérida-Talavera de este sábado. / EP

El preparador es consciente de que «el factor campo nos da una ventaja que tenemos que aprovechar», pero avisa de que «nuestro foco debe estar centrado en mejorar el juego».

Levantarse tras los fallos

El equipo llega de fallar dos penaltis en Vigo por mediación de Solar y Chiqui, una circunstancia de la que «no hay nada de qué hablar, el otro día tiraron nuestros dos mejores tiradores. Junto a Doncel son los responsables de lanzar. Fue una pena que no entraran. Mañana los dos serán titulares porque son muy importantes para nosotros. Hablando con ellos, me conocen, me hubiera enfadado que después de fallarlo el jugador se escondiera».

Por su parte, el Talavera llega de conseguir una victoria clara (3-1) frente al Racing de Ferrol, lo que le aupado a ser el equipo que marca el descenso, empatado a 28 puntos con el Cacereño y a tres del Ourense. Alejandro Sandroni no podrá contar con Pedro Capó ni con Di Renzo, este último, el máximo goleador del equipo. A pesar de las bajas, «el equipo sigue funcionando». El entrenador talaverano declaraba en la previa que va «a ser un partido muy bonito contra un equipo de altísimo nivel, sobre todo en casa, donde son el mejor de los 20». Indicaba el preparador que era «una prueba para conseguir puntos fuera de casa porque nuestro bagaje no es normal». Recordando la remontada de su equipo en la primera vuelta, «hicimos un gran partido, como la mayoría de los que hemos hecho en casa, pero ahora vamos a un contexto completamente diferente. Creo que no se va a parecer en nada. Ellos son otro equipo y nosotros somos mejores que entonces, pero ellos siguen siendo un equipo fortísimo en casa y nosotros a domicilio, sí con buenas sensaciones, pero no alcanza para sumar». Sandroni entendía que el Mérida, como club, «es un espejo donde mirarse» por el crecimiento que está desarrollando desde que está en Primera Federación. El técnico visualizaba un partido «de muchísimo ritmo e intensidad».