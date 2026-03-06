Otro sábado clave para Diocesano, Badajoz y La Cruz en la División de Honor Juvenil

Con solo ocho jornadas por disputarse, todos los partidos empiezan a ser ya finales para los tres representantes extremeños del grupo 5 de la División de Honor de Juveniles. Tanto Diocesano como Badajoz y La Cruz Villanovense tratan de huir de la quema del descenso.

Los primeros en saltar al terreno de juego, a las 16.00 horas, serán Diocesano y Badajoz. Los de Cáceres están en su mejor momento de la temporada (tres victorias en los cuatro últimos partidos a los que se añade un empate), pero aún están en descenso, aunque es un único punto el que le separa del Badajoz, que en las últimas ocho jornadas solo ha sumado dos puntos. Los colegiales tienen un duro desplazamiento hasta Leganés, donde les espera el cuarto clasificado del grupo. En casa juegan los blanquinegros, que reciben a otros de los equipos que tratan de huir de la zona roja, el Trival Valderás Alcorcón, por lo que su partido es, si cabe, mucho más importante.

Duro contrincante tiene también La Cruz Villanovense, que recibe a las 16.30 horas al Rayo Vallecano, un tercer clasificado que, eso sí, llega en un momento bajo, ya que en los cinco últimos partidos no ha sido capaz de celebrar victoria alguna (cuatro empates y una derrota). No es mejor la racha del juvenil serón, penúltimo clasificado a cuatro puntos de la permanencia y que no celebra una victoria desde el 24 de enero. Desde entonces, dos empates y dos derrotas.