Un Arroyo espectacular arrasa a Arona en un partido apoteósico

Un Extremadura Arroyo espectacular arrasó este sábado 3-0 al Arona de Tenerife, quinto clasificado, en un partido apoteósico en el que barrió a su rival de la cancha con un voleibol pletórico en todos los aspectos de juego (25-23, 25-14 y 25-22).

El equipo extremeño, que certificó la jornada anterior su descenso de categoría, protagonizó un partido increíble, con acciones ofensivas y defensivas de muchísimo nivel, que propiciaron el resultado final.

En el apartado anotador, un partido más Sara Gabrielly se erigió en el referente de su sus compañeras con 17 puntos, por delante de Carol Afán (10) y de Brenda Arango (7), mientras en el bando canario destacaron Selene Pérez y María Sevillano (10), y Andrea Hernández (9).

Mandando desde el principio

En los dos primeros juegos del partido disputado en el Multiusos de Cáceres, la escuadra arroyana tomó la iniciativa en el marcador desde el principio, con una gran Gabrielly en el ataque de ala, al tiempo que sus compañeras se acercaban a su mejor versión, concretando acciones de mucho mérito.

En el tercer set el cuadro tinerfeño pareció reaccionar (2-6, 4-10), pero la formación cacereña cortó de raíz sus aspiraciones de alargar el encuentro y con un bloqueo magistral (15 tantos por tan solo 1 de su adversario en el cómputo global) cerró el parcial y el partido (25-22).

La próxima jornada, el equipo que entrena Pablo Alonso rendirá visita al VP Madrid.