Baloncesto | Segunda FEB
El Cáceres, a hacerse fuerte en la zona de ‘playoff’
La reaparición de Erikas Kalinicenko llegó a considerarse en el partido ante el Logrobasket (19.00 horas), pero tendrá que esperar
Debuta Pol Campeny
Trece días después de su último encuentro, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad regresa este sábado al Multiusos (19.00 horas) con un partido de gran importancia en la pelea por mantenerse en los puestos de ‘playoff’. Recibirá al Logrobasket después de la ajustada derrota sufrida la pasada jornada ante el Biele ISB (86-82) y con la intención de recuperar cuanto antes la senda de la victoria.
Debutará el joven alero catalán Pol Campeny, fichaje en el último día antes del cierre de mercado, mientras que la reaparición tras su grave lesión de Erikas Kalinicenko , que llegó a considerarse, tendrá que esperar al menos una semana más. Se estima que todavía tiene que coger un poco más de ritmo físico tras una inactividad que el jueves cumplió un año.
El Cáceres tampoco podrá contar ni con Luis García, que continúa recuperándose del hombro izquierdo lesionado, ni con Juan Santos, con serias molestias en la espalda.
Mentalizados
Pese a ello, el técnico Jacinto Carbajal subrayó que el vestuario llega preparado y mentalizado para un choque que considera «muy importante».
«Venimos de una derrota en un partido muy apretado, decidido en los últimos minutos, y con ganas de retomar la senda de victoria», manifestó. En ese sentido, insistió en el valor clasificatorio del encuentro: «Seguimos en puestos de ‘playoff’ y yo creo que un triunfo ante el Logrobasket nos seguiría asentando en esas posiciones, que es lo que buscamos».
Además del objetivo inmediato de consolidarse entre los ocho primeros, el técnico resaltó otro aliciente estadístico. «Sería la sexta victoria de la segunda vuelta, que para nosotros supondría ya mejorar los números de la primera vuelta, que era algo que dijimos que queríamos hacer», apuntó.
Carbajal advirtió del buen momento del rival y pidió no dejarse engañar por su posición en la tabla (undécimo con un balance de 7-12). «Es un equipo que llega en un muy buen momento de forma», avisó. De hecho, comparó el recorrido reciente de ambos conjuntos: «Tenemos trayectorias paralelas en lo que son los últimos seis o siete partidos». Por ello, reclamó el máximo respeto para el adversario y pidió «no mirarlo como un equipo de zona baja».
El fichaje
Respecto a Campeny, se mostró satisfecho. «Es muy buen chaval y viene con las ideas muy claras de lo que tiene que hacer. Nos va a dar una rotación y aportará regularidad. Hace muchas cosas sin ser un especialista en ninguna faceta», resumió. Su llegada cobra especial relevancia por las limitaciones que estaba sufriendo el equipo en la rotación. Conviene no olvidar que estaba habiendo problemas para hacer coincidir a dos jugadores de formación local en pista, el mínimo que se exige.
