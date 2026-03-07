El Cáceres transforma su sufrimiento ante el Logrobasket en otro triunfo

82 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (4), Wildens Leveque (15), Alex Mazaira (14), Matteo Strikker (9), Albert Lafuente (22) -cinco inicial- Patrick Lima (8), Pearse Uniacke (0), Pol Campeny (10), Lance-Amir Paul (0). 75 - LOGROBASKET LOGI7: Ángel Infante (13), Adrian Bird-Jelinek (3), Patrick Santos Spencer (14), Pape Sall (13), Iker Montero (4), -cinco inicial- Alejandro Rodríguez (3), Lawrence Obajo (2), Sergi Serrato (3), AlecPlitzuweit (14), Waly Niang (6). MARCADOR POR CUARTOS: 23-23, 47-38 (descanso), 53-53 y 82-75 (final). ÁRBITROS: Josep Lluis Presseguer y Saúl Pérez.Sin eliminados. INCIDENCIAS: Vigésima jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). Partido disputado en el Multiusos Ciudad de Cáceres ante 600 espectadores.

Confirmó el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su condición de mejor equipo de la segunda vuelta en el grupo Oeste. Venció al Logrobasket (82-75) en un ejercicio seguramente más dificultoso de lo que se preveía, pero es el tipo de victoria con la que un equipo crece. Hubo un poco de todo: fases de buen juego, otras de desconcierto y, finalmente, sangre fría en el desenlace, algo que faltó en la cita anterior ante el Biele ISB. La conclusión principal es que la posición de ‘playoff’ se va consolidando cada vez más y pronto, si todo sigue así, la próxima frontera será aspirar al factor cancha, que en esta Segunda FEB es jugar la vuelta de las eliminatorias en casa.

Como se sabía, no pudo regresar aún Erikas Kalinicenko, pero en la presentación, vestido de corto al fin, la afición fue calentando las palmas para cuando se produzca la reaparición oficial. Será pronto. Sí que debutó Pol Campeny, que dejó bastante buenas sensaciones. Al igual que Kalinicenko, puede traer una importante aportación saliendo del banquillo, algo que por lo general está adoleciendo este Cáceres 2025-26.

Entrada a canasta de Albert Lafuente. / CARLOS GIL

No fue sencillo, en parte porque parecieron salir los locales sin el punto de tensión necesario. Sin llegar a parecer sobrados, pero faltándoles esa sangre en el ojo que los ha caracterizado en los últimos partidos en el Multiusos, donde han puesto especial ímpetu en gustar y arrasar. El Logrobasket lo aprovechó en principio anotando con bastante facilidad (14-20, min. 7), pero después ya no lo tuvo tan sencillo y Patrick Lima encabezó la reacción verdinegra, que sirvió para igualar el partido al final del primer cuarto (23-23). Ya había debutado Campeny a esas alturas.

El conjunto de Jacinto Carbajal empezó a carburar de forma magnífica a partir de entonces, con un juego muy alegre en ataque y solidario en defensa. El Logrobasket trataba de mantener el frenético ritmo anotador, pero no lo lograba (40-31, min. 16). Contribuyó decisivamente la batuta de Albert Lafuente, mucho más inspirado en la dirección que Lance-Amir Paul. Hay que agradecer al jamaicano lo importante que fue para que el equipo mejorase, pero lleva unas semanas muy flojas.

El desparrame continuó hasta llegarse al descanso con nueve puntos de ventaja (47-38), con una jugada final de esas que se recuerdan a final de temporada: sobre la bocina Matteo Strikker se levantó casi desde su propia zona y enchufó un triple celebradísimo.

Celebración del triple de Strikker desde su propio campo. / CARLOS GIL

Altos y bajos

Parecía que el Cáceres estaba en disposición de romper el partido a la salida del vestuario, pero no pudo mantener la misma dinámica de inspiración y su oponente siguió picando piedra, sin desengancharse del todo y aprovechando las facilidades que se iba encontrando. El cortocircuito en el juego ofensivo del Cáceres fue tal que al final del tercer cuarto había visto su ventaja absolutamente volatilizada (53-53). Nada que ver con lo sucedido muy poco antes en una muestra más de lo mutante que es siempre el baloncesto.

Quedaba volver a reconstruir la confianza, primero en sí mismos y después la del público, que pasó de la celebración a estar muy escamado por lo que estaba viendo.

Una facilona canasta del visitante Spencer para iniciar el último cuarto fue una pésima señal. Le siguió un triple de Serrato y los rostros siguieron frunciéndose. En ese momento sonó de nuevo el despertador. Lafuente, que ya llevaba una tarde notable, fue a por el sobresaliente compatibilizando con maestría la anotación y el reparto de juego. Suyas fueron un par de canastas decisivas cuando más quemaba el balón, así como un triple de Mazaira, al que el Logrobasket se le da genial (36 puntos en la primera vuelta). En fin, bien está lo que bien acaba y ahora ya solo cabe pensar en la exigente visita al Morón.