Chiara Consonni gana al esprint la segunda de la Vuelta a Extremadura y Zoe Bäckstedt se mantiene líder

La italiana Chiara Consonni, campeona olímpica de ciclismo en ruta, dio al Canyon-SRAM su segundo triunfo parcial en esta Vuelta a Extremadura al imponerse con autoridad en la llegada a Fuente del Maestre, tras un sprint largo y sin respuesta. Su compañera Zoe Bäckstedt conservó además el liderato y afrontará de amarillo la etapa decisiva de este domingo.

La segunda jornada arrancó con mucho movimiento y varios intentos de fuga. Primero lo probaron Falke Kerkhof y Leonie Mahieu, pero su aventura fue neutralizada en medio de una sucesión de ataques que desembocó en una escapada más numerosa y peligrosa. Hasta doce corredoras llegaron a abrir hueco, entre ellas la francesa Marion Borras, sexta de la general y la mejor situada del grupo. La corredora del Cofidis aprovechó su presencia en cabeza para rascar segundos de bonificación en los sprints intermedios y reforzar su protagonismo en una etapa muy abierta desde el inicio.

La riojana del Movistar Team Sheyla Gutiérrez durante su escapada. / Vuelta a Extremadura

Sin embargo, la gran protagonista del día fue la española Sheyla Gutiérrez. La riojana del Movistar Team lanzó una valiente aventura en solitario en torno al kilómetro 40 y llegó a manejar una renta superior a los cinco minutos dentro de los últimos 60 kilómetros. Su esfuerzo la convirtió durante muchos kilómetros en líder virtual de la carrera y le permitió, además, pasar en primera posición por el alto de Fuente del Maestre para colocarse al frente de esa clasificación secundaria. Mientras tanto, por detrás, el pelotón mantuvo durante bastante tiempo un ritmo contenido, en una especie de vigilancia mutua entre equipos como Canyon-SRAM, UAE Team ADQ y Lidl-Trek.

La resistencia de Gutiérrez se prolongó hasta el tramo final. Aún entró en los últimos quince kilómetros con minuto y medio de ventaja, favorecida también por una caída en el pelotón que frenó momentáneamente la persecución. Pero el aumento de ritmo, sobre todo por parte del Lidl-Trek, fue reduciendo su renta hasta echar abajo la escapada dentro de los nueve últimos kilómetros. Después hubo un intento de Claire Steels, también del Movistar, que buscó aprovechar el trabajo previo de su compañera, aunque duró poco. Ya con el grupo reunificado, los equipos de velocistas prepararon la llegada en un final repechero y con tramos de empedrado, donde Consonni volvió a demostrar su potencia para superar a Elisa Balsamo y firmar una victoria de enorme prestigio.

Tercera y última etapa

La general se resolverá este domingo con la etapa reina, entre Jerte y Jaraíz de la Vera. Serán 139,4 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel positivo en un exigente recorrido por el Valle del Jerte y La Vera, con ascensiones clave como el Puerto de Piornal, techo de esta edición, y dos pasos por La Desesperá, el último a menos de veinte kilómetros de meta, punto llamado a decidir la clasificación final.