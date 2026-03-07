Los cuatro primeros del grupo 14 de Tercera se enfrentan entre sí

El primero juega en el campo del tercero y el segundo en el del cuarto. La Tercera Federación extremeña tiene programados en la jornada 25 del calendario dos partidos en el grupo de cabeza que elevan al máximo el interés por su desarrollo. Los enfrentamientos Jaraíz-Don Benito y Cabeza del Buey-Moralo cruzan a los cuatro primeros de la clasificación. Mientras, el quinto clasificado, Badajoz, continúa con su afortunado periplo como local recibiendo al colista Pueblonuevo y muy pendiente de lo que suceda en los duelos del cuarteto que le precede en la tabla.

Últimos ‘campeones de invierno’

La capital de la comarca de La Vera será escenario de uno de los grandes partidos de esta segunda vuelta del campeonato. En el Jaraíz-Don Benito (17.00) se enfrentan dos de los equipos que han dominado esta temporada el torneo y que han sido precisamente los dos últimos “campeones de invierno”. En la primera vuelta empataron 2-2 y ahora el Deportivo tiene nueve puntos de ventaja desde su liderato sobre el equipo pimentonero. El partido es clave sin duda para ambos conjuntos.

Mientras, por la mañana se jugará el Cabeza del Buey-Moralo (12.00). Los caputbovenses ganaron 1-3 en Navalmoral en la primera vuelta, aventurando ya la realidad en la que se han convertido como serio aspirante a todo. Pero atención a la trayectoria del equipo moralo, con tres victorias seguidas, dispuesto a acercarse más al líder si sus vecinos veratos le echan una mano.

Como no ganarán todos los equipos que tiene por delante, el Badajoz sabe que una victoria ante el Pueblonuevo sería muy valiosa. Desde las 12.00 en el Nuevo Vivero, nueva entrega de un equipo acostumbrado a no pasar desapercibido. Los de Pueblonuevo del Guadiana llegan con ánimos renovados tras ganar después de dos meses y medio sin hacerlo.

Y es que la zona baja está también muy animada; con ese partido aplazado Pueblonuevo-Diocesano (se recuperará el 2 de abril) que puede ser clave según los resultados que los equipos implicados en la lucha por la permanencia consigan antes. El equipo de Cáceres tiene un complicado desplazamiento: Villanovense-Diocesano (12.00), porque los serones están haciendo la goma y su distancia con la zona de playoff puede crecer si no ganan.

Mezcla de luchas dispares en el Calamonte-Azuaga (12.00), con los locales compitiendo contra su insana estadística de una sola victoria en casa y los visitantes llamando a las puertas del quinteto de cabeza, conscientes de que pueden sacar beneficio a los choques entre los cuatro primeros.

No caben más empates

En Jerez de los Caballeros no dejan de especular sobre las causas de los quince empates que llevan. En el Jerez-Gévora (12.30), ganar para acercarse a la parte alta o alejarse de la baja es lo que unos y otros buscarán. Y partido con resonancias de choque de trenes es el Llerenense-Montijo (17.00), aunque ninguno de los dos vive precisamente un buen momento.

Aunque si de mala racha hablamos, el exponente máximo es el Santa Amalia, que tiene, con cinco derrotas seguidas, la peor serie de malos resultados en vigor. Así que para los amalienses parece decisivo su partido: Puebla de la Calzada-Santa Amalia (18.30), aunque también lo es, claro, para los locales en este duelo que cerrará cronológicamente la jornada.

Y una hora antes comenzará el Montehermoso-Villafranca (17.30), que es otro partido con puntos vitales para los dos contendientes. Los locales siguen luchando por salir de puestos de descenso y los visitantes por no decir adiós a sus opciones de playoff.