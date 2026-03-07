A Malata pone a prueba la reacción del Cacereño

El Cacereño afronta este domingo en A Malata otra cita de máxima exigencia y también de enorme valor en su pelea por abandonar la zona peligrosa. El equipo de Julio Cobos visita al Racing de Ferrol (20.30 horas) en un momento del campeonato en el que cada punto empieza a pesar más, con apenas doce jornadas por delante y con la obligación de sostener la línea competitiva que ha mostrado durante buena parte de la segunda vuelta. El escenario no invita a la comodidad: enfrente estará un rival llamado a pelear por arriba desde el inicio de curso, herido por su dinámica reciente y empujado también por sus propias urgencias.

El conjunto verde llega además con esa mezcla de refuerzo y frustración que dejó el empate de la pasada jornada ante Unionistas. Refuerzo, porque volvió a competir y a ofrecer argumentos para creer; frustración, porque se le escaparon dos puntos en el minuto 105, cuando parecía tener el partido en la mano. Cobos reconoció que fue un desenlace doloroso por cómo se produjo, pero dejó claro que el calendario no concede tiempo para recrearse en la herida. El mensaje del técnico sigue siendo el mismo: asumir que cada encuentro es una final y concentrar toda la energía en el siguiente paso.

Un rival de entidad

Cobos, de hecho, espera un partido «complicado» y subraya la entidad del adversario. Considera que el Racing es uno de esos equipos confeccionados para ocupar la parte alta y recuerda que, aunque ahora mismo esté fuera de la zona de playoff, su objetivo inicial era pelear como mínimo por ese escalón. Por eso no concede ningún valor especial al momento del rival. «Es el que hay», vino a resumir el entrenador cacereño, convencido de que a estas alturas de la temporada poco importa si el contrario llega mejor o peor cuando ambos necesitan sumar con urgencia.

Sí dejó una reflexión interesante sobre el precedente de la primera vuelta. Aquel 6 de diciembre, en el Príncipe Felipe, el Cacereño cayó por 0-1 en un partido áspero y equilibrado, resuelto en el tramo final por un golazo de Álvaro Juan. Cobos recordó ese choque como uno de los encuentros en los que su equipo compitió bien ante un rival de calidad y en el que, a su juicio, no fue inferior. De aquella cita rescata la capacidad de su equipo para generar problemas al Racing y confía en que en A Malata pueda repetir, como mínimo, aquel nivel competitivo, esta vez con más acierto de cara a portería.

La evolución de ambos desde entonces explica en buena parte el interés del duelo. El Racing viajó a Cáceres instalado entonces en la zona noble, con el playoff como horizonte natural y hasta con aspiraciones de discutir el ascenso directo. El Cacereño, en cambio, sobrevivía por abajo, atenazado por una primera vuelta muy pesada. Casi cuatro meses después, el paisaje es distinto. El cuadro gallego ha ido perdiendo empuje, hasta el punto de haberse descolgado de la zona que parecía hecha para él, mientras que el verde ha crecido desde la paciencia y la resistencia.

Alineaciones probables para el duelo de este domingo entre el Racing de Ferrol y el Cacereño. / EP

En cuanto al parte de bajas y altas, Cobos no tiene para esta jornada a Berlanga, Sanchidrián y Osama y recupera a Javi Barrio.

Elogios al CPC

En el Racing, Romo tampoco espera un partido sencillo. El técnico gallego definió al Cacereño como un equipo que ha sabido mejorarse a sí mismo, ayudado además por tres o cuatro incorporaciones del mercado de diciembre que le han dado nuevas fortalezas. Destacó su agresividad, su capacidad para imponerse en los duelos, su utilización de dos puntas y el peligro que genera por fuera, con nombres como Monerris. Su lectura es clara: el Cacereño tiene argumentos para hacer daño y exigirá al Racing una versión mucho más fiable que la ofrecida la pasada jornada.

El propio Romo enmarcó además el choque en una lógica de urgencias compartidas. Después del revés sufrido por los ferrolanos en Talavera, insistió en que su equipo necesita reencontrarse desde el juego, corregir errores y ofrecer un partido de aciertos. Así se dibuja la cita de A Malata: un Cacereño que quiere confirmar que su crecimiento va en serio frente a un Racing obligado a reaccionar en casa. Para el cuadro verde, más que una oportunidad aislada, es otra estación clave en una pelea por la salvación que ya no admite pausas.