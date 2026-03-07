Al Mérida le falta frescura

0 - MÉRIDA: Adrián Csenterics, Raúl Beneit, Javi Lancho (Javi Domínguez, min. 55), Luis Pareja, Vergés, Martín Solar (Gaizka Martínez, min. 79), Gio Almeida, Javi Areso (Sofiane, min. 61), Benny (Carlos Doncel, min. 61), Chiqui, Hallsson (Rui Gomes, min. 79). 0 - TALAVERA DE LA REINA: Belman , Edu Gallardo, Sergio Molina, Álvaro López, Cuenca, Isaiah Navarro, Pitu (Acosta, min. 72), Ferni (Roig, min. 81), Arturo (Nordin, min. 81), Montero (Stiepovich, min. 91), Marcos Moreno. ÁRBITRO: Jaime Ruiz Álvarez (Comité Asturiano). Amonestó a los locales Gio Almedia, Sofiane, Luis Pareja y Beneit; y a los visitantes Álvaro López, Edu Gallardo y Arturo. Expulso a Fran Beltrán, técnico del Mérida, en el 54. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Romano José Fouto.

El Mérida, mejor local de la liga, no pudo pasar del empate ante el Talavera (0-0), uno de los peores visitantes del campeonato. Al conjunto romano le faltó frescura y se le escaparon dos puntos en el Romano José Fouto tras un partido feo, trabado y con poco fútbol, especialmente en una segunda parte repleta de interrupciones.

En la primera mitad, el cuadro emeritense se vio sorprendido por un Talavera que presionó muy arriba y robó numerosos balones en el centro del campo. Adrián Csenterics volvió a ejercer de salvador con varias intervenciones decisivas, aunque algunas de ellas quedaron luego invalidadas por acciones previas. El Mérida cierra el día en zona de playoff, aunque su posición dependerá de lo que haga hoy el Athletic B.

Fran Beltrán apenas retocó el once inicial, aunque volvió a apostar por un solo delantero, Hallsson, con Sofiane en el banquillo. Vergés regresó al lateral izquierdo tras cumplir sanción; Raúl Beneit se mantuvo en el derecho, al igual que Gio Almeida en el mediocentro. El portugués parece intocable desde su llegada en el mercado invernal.

El Talavera empezó mejor y, en los primeros minutos, obligó al Mérida a recular. Generó sus primeras llegadas a balón parado, primero en una falta lateral y después en un córner que obligó a estirarse a Csenterics, aunque la acción quedó invalidada por falta previa.

La primera ocasión clara también fue visitante. El Mérida reclamó unas manos y el Talavera montó una contra que culminó Marcos Moreno, pero se encontró con una gran intervención de Csenterics.

Las mejores del Mérida

El Mérida trató de serenarse y de elaborar sus ataques con más calma. Así llegó una buena acción por la derecha, en la que Javi Areso alcanzó casi la línea de fondo para asistir a Benny, cuyo disparo encontró bien colocado a Javi Belman. Era el segundo remate a puerta de los romanos, tras un primer intento de Hallsson, muy forzado, que se estrelló en el palo en el minuto 18. Antes del descanso todavía hubo otro intento, un disparo lejano de Javi Lancho que detuvo sin apuros el meta talaverano.

Con el paso de los minutos, la presión del Talavera fue perdiendo intensidad, aunque al Mérida le seguía costando construir, sobre todo por las pérdidas en la medular. El equipo visitante, vestido de rosa, se mostró más intenso durante muchos tramos del primer tiempo.

Chiqui corre tras el balón. / Javier Cintas

El Mérida no estaba cómodo y casi dio por bueno llegar al descanso con el marcador intacto. El Talavera no generó demasiado peligro, pero sí merodeó con más frecuencia la portería del húngaro Adrián Csenterics.

Sin cambios en el descanso

Sin novedades tras el paso por vestuarios, el Mérida salió más despierto. Apenas se había jugado un minuto cuando forzó una falta peligrosa botada por Chiqui, que llevó el nerviosismo al área del Talavera. Pero en el 48 volvió a avisar el conjunto visitante con una triple ocasión: dos remates los desbarató de forma magistral Csenterics y el tercero lo mandó incomprensiblemente fuera Marcos Moreno.

Un golpe en la cabeza de Javi Lancho, en el minuto 52, provocó su sustitución por Javi Domínguez. La acción también acabó con la expulsión de Fran Beltrán, tras encararse con el médico del club, que comunicó al árbitro que el futbolista no estaba en condiciones de regresar al terreno de juego.

Pasada la hora de partido, el Mérida recurrió a los dos delanteros al dar entrada a Sofiane para acompañar a Hallsson. El equipo romano mantuvo ese dibujo durante casi veinte minutos, hasta que el islandés dejó su sitio al portugués Rui Gomes.

A la segunda parte le faltó ritmo. El Mérida logró sacudirse la presión del Talavera, ya menos efectiva, pero el juego apenas tuvo continuidad. Hubo faltas, tarjetas, interrupciones, pérdidas de tiempo y demasiados parones.

En el minuto 77, Csenterics volvió a hacerse gigante para detener otro disparo de Marcos Moreno en una acción que después fue invalidada por falta previa. Apenas hubo mucho más. El Talavera, consciente de que el empate le convenía, enfrió el partido hasta asegurar un punto en el Romano.