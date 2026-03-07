El Mideba apabulla al Vistazul con 28 puntos de Nelson

El Mideba Extremadura firmó este sábado un partido muy completo en el pabellón Nuria Cabanillas, donde se impuso con claridad al Vistazul por 78-40 en una nueva jornada de la Superliga BSR.

El conjunto extremeño llevó el mando del encuentro desde muy pronto y cimentó su victoria en una defensa muy sólida y en un ataque eficaz, que le permitió ir ampliando la diferencia con el paso de los minutos hasta cerrar un triunfo incontestable.

La superioridad del cuadro pacense se reflejó tanto en el marcador como en las sensaciones sobre la pista, ya que el Mideba penas concedió opciones a su rival y mantuvo un ritmo constante . El equipo extremeño supo combinar intensidad atrás con fluidez en ataque para evitar cualquier reacción del Vistazul.

En el apartado ofensivo destacó Nelson Solórzano, máximo anotador del choque con 28 puntos, bien secundado por Rodrigo Pérez, que sumó 22 y tuvo además un papel importante en el lanzamiento exterior.

El técnico Alex Carrillo valoró positivamente el trabajo de sus jugadores y explicó que el partido también sirvió para probar rotaciones y repartir minutos entre toda la plantilla. El Mideba ya pone la vista en su próximo compromiso liguero, que le medirá a Bilbao, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación.