El Miralvalle remonta 14 puntos, pero cae en un cruel desenlace

76 - SPAR GRAN CANARIA: Lourdes Pérez (16), Aisha Mbengue (24), Mayte Ocurto (11), Trinity Ezenatogu (10) y Lala Toure (9) -cinco inicial- Andrea Hernández (0), Fatou Thiao (0) y Miranda Rodríguez (6). 74 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAVALLE: Marta Pérez (18), Victoria Michel (13), Inés Serrano (12), Pauline Laurenson (8) y Cristina Lázaro (8) -cinco inicial- Lucía Navas (2), María Romero (7) y Sydney Brown (5). MARCADOR POR CUARTOS: 19-15, 40-26 (descanso), 54-51 y 76-74(final). ÁRBITROS: Wiot Espinosa y González García. Sin eliminadas.

Cruel desenlace para un Hierros Díaz Miralvalle que, tras una remontada de 14 puntos, vio cómo la victoria se esfumaba en un último minuto fatídico. El Gran Canaria aprovechó los errores finales de las extremeñas para certificar un 76-74 que castiga en exceso el esfuerzo de las placentinas

El choque arrancó con el aro sellado; las defensas impusieron un ritmo lento que dejó un escaso 5-7 en el ecuador del periodo. A partir de ahí, el Gran Canaria encontró la fluidez necesaria para castigar con un parcial de 14-8.

La crisis del Miralvalle se agudizó en un segundo cuarto para el olvido, donde la falta de acierto desesperó a su banquillo. Las canarias, mucho más intensas en la pintura, abrieron brecha al descanso (40-26).

Tras el paso por vestuarios, el decorado cambió por completo gracias a un paso al frente en defensa del Miralvalle. Con un parcial de 14-25 en diez minutos, el equipo de Plasencia recuperó sus opciones y encaró el acto final a solo tres puntos de distancia (54-51).

El último periodo fue una montaña rusa; Marta Pérez puso al Miralvalle por delante (54-56). Pese al 69-74 que parecía definitivo, un 2+1 de Ocurto y el empate de Toure (74-74) devolvieron la vida al Gran Canaria. Una pérdida crucial de Romero y el acierto final de las locales sentenciaron el duelo.