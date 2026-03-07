El Al-Qázeres impone su ley ante un débil Santfeliuenc

52 - SANTFELIUENC: Xenia Salzmann (5), Martina Muñoz (10), Karatina Trehub (17), Aina Segura (0) y Sira Parés (13). También jugaron Georgina Senalle (0), María Ballesteros (0), Ariadna García (2) y Jana Fernández (5). 75 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Lanerio (14), Lucía Fontela (3), Nerea Liste (11), Inér Tavares (11) y Josephine Filipe (12). También jugaron Clara Prieto (0), Laua Salmerón (8), Carmen Suárez (2) y Victoria Abril (14). MARCADOR POR CUARTOS: 16-30, 27-43 (descanso), 40-58 y 52-75 (final). ÁRBITROS: Olmos Ochoa e Ibarra Mendoza. Eliminada la local Senalle. INCIDENCIAS: Partido de la vigesimotercera jornada de la Liga Femenina Challenge disputaod en el Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro.

Sant Feliu de Llobregat fue testigo de un monólogo baloncestístico donde el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no dio opción a la sorpresa. El conjunto cacereño pasó como un rodillo sobre un Santfeliuenc (52-75) que, tras encadenar su vigésima derrota consecutiva, parece no encontrar el norte en la competición. Las de Jesús Sánchez sentenciaron el choque por la vía rápida, haciendo gala de una superioridad técnica y física que dejó el partido visto para sentencia antes de llegar al descanso, cuando la diferencia en el marcador era ya de 16 puntos, aunque lo más importante eran las sensaciones de unas y otras.

Desde el salto inicial, el guion se escribió en una sola dirección. Con un parcial de salida de 4-10, liderado por la efectividad de Josephine Filipe y Victoria Abril, las visitantes marcaron el terreno. La defensa local, excesivamente permisiva, permitió que el Al-Qázeres jugara a placer, cerrando un primer cuarto demoledor con un elocuente 16-30. El conjunto catalán, lastrado por la falta de intensidad, se vio superado en cada emparejamiento individual. A la conclusión de los primeros diez minutos, el luminoso reflejó fielmente lo sucedido en la pista.

Menor ritmo anotador

En el segundo cuarto, el ritmo anotador descendió, pero no así el control extremeño. Laura Salmerón tomó el relevo en la anotación mientras el Santfeliuenc se estrellaba una y otra vez contra el muro defensivo rival. Ni siquiera los momentos de desacierto generalizado sirvieron para que las locales recortaran distancias. Fue entonces cuando Josephine Filipe volvió a emerger para reclamar el mando del ataque, enviando a ambos equipos a los vestuarios con un contundente 27-43. El trío formado por Josephine Filipe, Victoria Abril y Raquel Laneiro ya sumaba 32 puntos, evidenciando el poderío del cuadro cacereño.

Tras el paso por vestuarios, el Santfeliuenc mostró una leve mejoría, ajustando sus líneas y logrando un mayor equilibrio en el juego. Sin embargo, la brecha en el marcador era ya un abismo insalvable. A falta de poco más de seis minutos para el cierre del tercer cuarto, la ventaja visitante se disparó hasta los 23 puntos (31-54). El Al-Qázeres, en un ejercicio de madurez deportiva, se limitó a gestionar su renta, evitando cualquier atisbo de sufrimiento y cerrando el periodo con un cómodo 40-58.

El último cuarto careció de historia competitiva y se convirtió en un trámite para las de Cáceres. Con el Santfeliuenc ya entregado y con los brazos abajo, Jesús Sánchez aprovechó para repartir minutos entre las jugadoras menos habituales, pensando ya en retos futuros. El dominio absoluto del rebote y la fluidez en la transición sellaron una victoria incontestable que reafirma las aspiraciones del Al-Qazeres y deja al colista en una situación crítica, sumido en una crisis de resultados que parece no tener fin. El cuadro extremeño deja así atrás la derrota del pasado fin de semana y mira ya al siguiente domingo, en le que recibirá en el Multiusos al Bosonit Unibasket.