La australiana Coupland se corona en Jaraíz y gana la Vuelta a Extremadura

Mackenzie Coupland ya forma parte de la historia de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina. La joven corredora australiana se proclamó este domingo vencedora de la edición de 2026 tras firmar una exhibición en la tercera y última etapa, con final en Jaraíz de la Vera. La ciclista del Liv-AlUla-Jayco no solo conquistó la general, sino también la etapa reina, en una jornada de alta montaña marcada por la dureza del recorrido y por el impecable trabajo táctico de su equipo.

La carrera vivió un desenlace vibrante, con continuos cambios de guion y ataques en los principales puertos del día. La etapa, la más exigente de la ronda extremeña, respondió a las expectativas. En La Puria, en un momento todavía relativamente agrupado, atacó Sheyla Gutiérrez. Después, en el descenso, se formó un grupo cabecero de doce corredoras en el que se encontraba la entonces líder, la británica Zoe Bäckstedt.

Continuos ataques

Más adelante, en el puerto de Piornal, brilló la paraguaya Agua Marina Espínola, del Team Groupe Abadie Magnan, que coronó en primera posición el techo de la carrera. Sin embargo, en la bajada volvió a reagruparse buena parte del pelotón y la emoción quedó reservada para La Desesperá, el punto decisivo del día.

Momento en el que Mackenzie Coupland cruza la meta. / Vuelta a Extremadura

Antes del primer paso por esta durísima subida atacó la checa Nikola Noskova, decimotercera en la general al inicio de la jornada. Su movimiento cambió por completo la carrera. Noskova coronó en cabeza y, poco después, enlazó con ella la neerlandesa Eva van Agt, del FDJ-Suez. Ambas lograron abrir una renta de más de minuto y medio, lo que colocaba de forma provisional a Van Agt como nueva líder de la prueba. Mientras tanto, Bäckstedt empezaba a dar señales de debilidad y perdía el control de la general.

Pero el Liv-AlUla-Jayco nunca dejó que la situación se le fuera de las manos. El conjunto australiano mantuvo siempre presencia en los cortes importantes y sostuvo un ritmo constante en el grupo perseguidor. También colaboraron UAE Team ADQ y Lidl-Trek, aunque fue la escuadra oceánica la que marcó la pauta.

La ofensiva definitiva llegó en la travesía de Arroyomolinos de la Vera. Allí, Talia Appleton, Sidney Swierenga y la propia Coupland endurecieron el ritmo de forma brutal. Solo pudieron responder Lauren Dickson, del FDJ-Suez, y la francesa Ema Conte, del Cofidis. La carrera quedó totalmente rota. Noskova resistió unos kilómetros más, pero terminó neutralizada en la subida final. De La Desesperá salieron en cabeza Coupland, Dickson, Conte y la propia Noskova.

Varias corredoras, durante una de las ascensiones. / Vuelta a Extremadura

Último arreón de la ganadora

Ya en el rápido tramo hacia Jaraíz de la Vera, la australiana guardó su último golpe. A poco más de dos kilómetros de meta lanzó un ataque seco que solo pudo seguir Dickson. En el repecho final, Coupland fue claramente superior y se llevó la victoria con autoridad. Con ese triunfo cerró una actuación perfecta: etapa y liderato final.

Además, la australiana redondeó su dominio al conquistar también la clasificación de la regularidad y la de mejor sub-23. En la general definitiva, Dickson terminó segunda y Talia Appleton completó el podio con la tercera plaza. Dickson se llevó además la clasificación de la montaña, Marion Borras, del Cofidis, ganó la de sprints especiales y el Liv-AlUla-Jayco se impuso por equipos.

A sus 20 años, Coupland logra en Extremadura sus primeras victorias en España y en Europa. Y lo hace a lo grande, con una exhibición de fuerza, temple y estrategia que apunta al nacimiento de una ciclista llamada a pelear por objetivos mayores.