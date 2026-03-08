El Badajoz continúa abonado al sufrimiento

Ficha técnica: 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (David Calles, min. 72), Lolo González (Jesús Sánchez, min. 72), Pata, Pavón (Thiago Alves, min. 86), Moyano, Fran Miranda (Adri Escudero, min. 46), Barba, Carlos Bravo (Pablo Rodríguez, min. 46), Alegría, Borja Domingo. 0 - ATLÉTICO PUEBLONUEVO: Víctor Sánchez; Moraga (Balta, min. 65), Bereket, Doncel, Leandro (Kelechi, min. 83), Germán Garrido, Fran Santos, Loreto (Rume, min. 72), Iván Sández, Molina, Jaime Montero. GOLES: 1-0, Borja Domingo (min. 76). ÁRBTIRO: Julián González Ruiz (extremeño). Amonestó a los visitantes Víctor Sánchez, Moraga y Jaime Montero. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz hace los deberes pero con una dosis extra de sufrimiento. El cuadro blanquinegro se impuso por 1-0 al Pueblonuevo en un partido pobre en el que un gol de Borja Domingo en el minuto 76 certificó la victoria. La primera parte de los de Ávila fue lenta pese al planteamiento dominador y la segunda, con un buen arranque, no la mejoró en exceso.

Al igual que sucedió en la segunda mitad del duelo ante el Montijo, el técnico cacereño decidió formar desde el inicio con defensa de tres. Lolo González, Pata, y Álex Galán se situaron por delante de Tienza, con Pavón y Bravo en los carriles, Barba, Moyano y Miranda en la sala de máquinas y Borja Domingo y Alegría en la dupla ofensiva.

Aunque el once hacía indicar que el Badajoz iba a tratar de instalarse en campo rival para dominar al Pueblonuevo a través de la posesión, lo cierto es que el arranque de los rojillos obligó al Badajoz a retrasar el bloque más de lo deseado. Los hombres de Valentín García fueron incisivos e incomodaron a su rival, llegando al área de Tienza en varias ocasiones.

Pese al arranque del Pueblonuevo, el Badajoz consiguió marcar en su primera llegada aunque en posición antirreglamentaria. Fran Miranda metía un gran balón a la espalda de la defensa que encontraba a Borja Domingo en el área. El valenciano definía con calidad pero el juez de línea levantaba la bandera y anulaba la acción.

El transcurso de la primera parte evidenció a un Badajoz muy lento en la circulación. A pesar de monopolizar la posesión, el planteamiento del Pueblonuevo evitaba que los hombres de Ávila se sintieran cómodos con pelota. En el momento en el que había que superar la segunda línea de presión, el cuadro pacense cortocircuitaba y acababa perdiendo el cuero o reiniciando la acción.

En contraposición, el Pueblonuevo se sentía cómodo sobre el césped del Nuevo Vivero. Los de las Vegas Bajas defendían muy cerca de su área pero conseguían inquietar al Badajoz con poco. A través de Leandro y Loreto especialmente, el conjunto rojillo consiguió provocar varios saques de esquina y faltas a favor que obligaron al Badajoz a defender su área.

La única acción peligrosa del Badajoz iba a llegar en el minuto 37. Pavón lograba controlar un balón en el área y, de primeras, conectaba un disparo con la zurda que se topaba con la madera antes de marcharse fuera.

También estuvo cerca de romper la igualada inicial Borja Domingo. El valenciano completaba una gran acción por el costado diestro y, muy cerca de la línea de fondo, disparaba buscando la escuadra de la meta de Víctor Sánchez sin suerte.

Mejoría tras el descanso

Poco más de sí dio la primera mitad. A pesar del planteamiento dominador de Ávila, el Badajoz no supo darle velocidad a la circulación de balón, generó muy poco y facilitó al Pueblonuevo la defensa de su área.

En vistas de la mala actuación de su equipo durante el primer tiempo, Ávila introdujo cambios en el descanso. Miranda y Carlos Bravo dejaron su lugar a Escudero y Pablo Rodríguez y el Badajoz pasó a formar con un 4-4-2, con el propio Escudero haciendo pareja con Lolo González en el eje de la zaga y el ex del Calamonte ubicado en la banda derecha.

Desde el arranque se pudo apreciar como la actitud de los blanquinegros fue otra. En los primeros cinco minutos tras el paso por vestuarios encadenaron dos llegadas consecutivas que pusieron en aviso al Pueblonuevo.

De todas las ocasiones generadas en el tramo inicial de la segunda parte, la más clara estuvo en las botas de Alegría. Tras un robo cerca del área rojilla de Pavón, el placentino recibía el cuero de espaldas, se giraba con maestría y definía de puntera, quedándose a centímetros de hacer el 1-0.

Si el Badajoz gozaba de acciones para adelantarse, el Pueblonuevo no quiso ser menos. Tras un deficitario balance defensivo, la zaga blanquinegra se quedaba expuesta en un contragolpe que dejaba solo a Iván Sández ante Tienza. El meta pacense ganaba la partida y con un pie providencial evitaba el gol rojillo.

Llegada la hora de partido, el ímpetu inicial con el que el Badajoz salió tras el descanso se diluyó. El Pueblonuevo volvió a hacerse fuerte en su bloque bajo y el juego de los de Ávila volvió a ser lento y predecible.

Borja Domingo rompió el partido

Cuando el partido entraba en una franja delicada con todo aún por decidirse y el nerviosismo creciendo en la grada del Nuevo Vivero, apareció Borja Domingo. Jesús Sánchez encontraba a Alegría en la banda derecha con un gran envío en largo, el delantero aprovechaba su ventaja para meter un pase raso a la frontal del área pequeña y ahí aparecía Domingo, que convertía el primer gol del partido.

Con el resultado a favor, el Badajoz sí supo adaptarse a lo que requería el partido. La presencia de Barba y Moyano en el centro del campo proporcionó calma con balón al equipo, que comenzó a defenderse a través de la posesión.

Aun así, el Pueblonuevo no se iba a dar por vencido. Tras un robo en campo rival, Fran Santos ponía a correr al espacio a Kelechi, que llegaba hasta el área y conectaba un disparo que se topaba con Tienza. Los hombres de Valentín García vendían muy cara su piel.

Tuvo la sentencia el Badajoz al filo del descuento. Primero Thiago Alves, posteriormente Alegría y de nuevo el argentino estuvieron muy cerca de hacer el 2-0 tras hacerse con el cuero en el área del Pueblonuevo tras una indecisión rival.

Finalmente, el colegiado decretó el final del choque y certificó una nueva victoria blanquinegra. Pese a sumar los tres puntos, el Badajoz volvió a mostrar una imagen muy pobre ante el Pueblonuevo, colista del grupo. La primera mitad fue espesa y sin brillo y en la segunda solo hubo un tramo, el inicial, en el que el equipo mostró cosas diferentes. Pese a ello, el cuadro pacense hizo los deberes y se llevó la victoria.

Los blanquinegros afrontarán el próximo domingo su último encuentro seguido en casa. El Jerez visitará el Nuevo Vivero y pondrá fin a la racha de cuatro choques consecutivos del Badajoz como local.