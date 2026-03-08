El Cacereño dimite en Ferrol

3-RACING FERROL: Parera, Pujol, Artetxe, Saúl García, Sergio Tejera, Fabio Álvaro Ramón, Álvaro Giménez (min. 75 .Concha), Álvaro Juan (Leal, min. 85), Jairo Noriega (Gorostidi, min. 75) y Escobar (Dacosta, m. 62). 1-CACEREÑO: Quevedo, Emi (Javi Barrio, min. 78), Alonso, Iván Martínez, Joserra, Valdera, Kaptoun, Nico Conesa (min. 62. César Gómez), Monerris (min. 46, Iván Fernández), Diego Gómez (min. 46, Raúl Sanchís) y Pau Palacín. GOLES: 1--Min. 7:Jairo Noriega. 2-0-Min. 59: Álvaro Giménez. 3-0-Min. 71:Dacosta. 3-1-Min. 83:Palacín. ÁRBITRO:Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). Tarjetas a Escobar, Álvaro Juan. Monerris e Iván Martínez. INCIDENCIAS: Partido de la jonnada 27 de la Primera Federación disputado en el estadio A Malata.

Esta vez no compitió como ha hecho en otros duelos el Cacereño. Fue derribado el equipo de Julio Cobos por el Racing de Ferrol (3-1), infinitamente mejor desde el primer minuto hasta el último. En anteriores encuentros sin premio, el cuadro extremeño al menos opuso resistencia. Este domingo no lo hizo, minimizado y aplastado por su rival, dominador de inicio a fin de uno de los peores encuentros de la temporada. El tanto en los últimos minutos de Palacín ni siquiera borró la mala imagen del CPC.

Julio Cobos dio la alternativa al joven guardameta Alex Quevedo en detrimento de Diego Nieves, que pagó así sus dudas del partido ante el Unionistas. También fue por primera vez titular Wilfrid Kaptoun, sustituto de un Javi Ajenjo cuya baja no fue comunicada por el club, en concreto por el propio entrenador en la rueda de prensa previa al choque de este fin de semana.

Con Nico Conesa, Pau Palacín, Alonso y Monerris, el dato es revelador:seis de los siete fichajes del mercado de invierno eran titulares en este choque.

El cuadro gallegó hizo el que parecía el 1-0 nada más empezar, pero el árbitro, tras consultar con el FVS, señaló fuera de juego previo al remate fulminante del delantero Escobar.

Pero en el 7 ya no hubo nada que enmendar. Jairo Noriega cogió la espalda de nuevo a la defensa extremeña para hacer el tanto, ése sí válido. Tuvo a renglón seguido el 2-0 Escobar, pero el 9 ferrolano lanzó a las nubes. La defensa visitante era en este inicio un auténtico coladero, descolocada y sin tensión competitiva alguna.

La empanada era considerable, pero los verdes cortaron la hemorragia con cierta solvencia. Ya no se intuía goleada. Empezó el CPC a jugar en campo contrario, aunque sin remate.

El Racing recuperó la jerarquía del partido en el útimo tramo. El Cacereño no amenazó en absoluto ya la meta de Parera. Demasiado juego directo, muy poco combinativo. Escaso bagaje para aspirar a algo más que a seguir con posibilidades de puntuar. El cuadro gallego tuvo un par de aproximaciones por banda derecha, pero no estuvo fresco en el remate. Muy pocos argumentos los extremeños.

Segunda parte

Cobos introdujo tras el descanso a Raúl Sanchís, sacrificando a Diego Gómez, y a Iván Fernández, recambio de Monerris, de bajas prestaciones en este domingo. La vieja guardia del equipo de esta temporada salía a escena.

El Cacereño no combinaba. No intimidaba. El Racing estaba cómodo y esperaba una contra para sentenciar el duelo. Tuvo un par de ellas en las botas de Escobar y Álvaro Juan.

Y tenía que llegar el 2-0. En una combinación de Álvaro Giménez y Escobar, el primer hizo un bello tanto. Nada que objetar. Total justicia en el marcador.

Cobos metió en el campo a César Gómez por Nico Conesa, una opción a la desesperada, en un partido gobernando claramente por los gallegos, con CPC desplomado y groggy sobre el césped de A Malata.

En pleno festival ferrolano, Dacosta hizo el 3-0 en un balón suelo en el área y un plácido remate. El Cacereño era una monumental caricatura de equipo.

Reacción insuficiente

Palacín rozó el 3-1 en un tiro bien desviado por Parera. Pura anécdota para lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego. El Cacereño tendrá que volver a ser creíble en lo que le llega en un mes especialmente difícil.

Salió Javi Barrio. Pura anécdota en un equipo totalmente hundido en la recta final. El partido ya no existía, aunque Pau Palacín hizo el 3-1 que maquillaba el marcador, que no el juego.

Durante la tarde, al menos, había perdido el Ourense, pero el Talavera había superado a los extremeños en esa particular pelea por escapar de la pena. Jugando como este domingo, va a ser complicado siquiera soñar con esa permanencia en la que muchos aún creen que puede darse. Esto es fútbol. Y por qué no.

No era, en cualquier caso, el Racing de Ferrol de la liga del Cacereño, pero eso nunca es excusa. A este equipo hay que pedirle que, al menos, compita.