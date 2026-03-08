El Cáceres, entre la felicidad y la autocrítica tras su victoria ante el Logrobasket

Jacinto Carbajal destacó el valor de una victoria «importante» del Cáceres Patrimonio de la Humanidad ante el Logrobasket (82-75), en un encuentro que, a su juicio, quedó «muy marcado por el tercer cuarto», aunque celebró la reacción de su equipo en el tramo decisivo para seguir asentado en puestos de ‘playoff’.

El técnico verdinegro explicó que la primera mitad de su equipo había sido «correcta» y que incluso el inicio del tercer cuarto no fue malo, pero reconoció que ahí llegó el gran apagón de los suyos. «Nos hemos caído, hemos empezado a jugar muy lento, sin generar apenas ventajas. Y hemos permitido que ellos se metieran en partido», resumió.

«Muy estáticos»

Carbajal puso el foco en ese parcial, en el que el Cáceres solo anotó seis puntos, como el momento que cambió el signo del choque. «Hemos estado muy estáticos», señaló. Sin embargo, valoró la capacidad de respuesta del equipo en el último periodo, cuando supo levantarse incluso después de verse por detrás en el marcador. «Creo que hemos vuelto a ser el equipo que queremos ser, echando el balón hacia adelante, corriendo, jugando un poquito más fluido, más dinámico. Atrás también hemos estado más duros», añadió.

Fotogalería | Las imágenes del Cáceres Patrimonio - Logrobasket / Carlos Gil

Esa mejoría final permitió al conjunto cacereño sacar adelante un partido apretado y sostener su posición en la zona noble. «Es una victoria importante», afirmó el entrenador, que además subrayó que el equipo supo manejar mejor el desenlace que en la jornada anterior. «Hemos tomado mejores decisiones, no como ante el Biele, que se nos hizo muy largo el final y se nos escapó el partido», indicó.

También elogió la incorporación de Pol Campeny: «Era un jugador que necesitábamos. Agradecer al club que se ha movido muy bien sobre la bocina con ese fichaje. Se ha visto, nos equilibra mucho la rotación. Es un chico recién llegado que ha hecho un gran trabajo, mucho derroche físico en defensa. También ha sido valiente en tomar tiros. Ojalá pueda seguir así», apuntó.