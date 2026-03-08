El Coria firma su peor partido

4-GETAFE B: Benito; Isma, Hugo García, Vilaplana (Surkov 75’), Gorka; Damián Cáceres, Solozábal (Mykyta 66’); Rubi Torres, Mestanza (Risco 66’), Carlos León (Buba 57’); Joselu (Julen Jon 57’). 1-CORIA: Aarón Alonso; Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo; Sergio Gómez (Antonio Hernández 88’), José Antonio (Mba 30’), Bautista; Dawda (Tomy 51’), Juanjo Chavalés (Toper 46’), Éric Iglesias (Benji Núñez 51’). GOLES: 1-0 (18’): Joselu. 2-0 (24’): Mestanza. 3-0 (45’): Vilaplana. 4-0 (65’): Julen Jon. 4-1 (78’): Jacobo. ÁRBITRO: Alberto Gómez Lameiro (comité gallego). Amarilla a los visitantes José Antonio, Iñaki León, Gonzalo Llerena, Mba y Antonio Hernández. Roja al visitante Juanjo Chavalés (tras ser sustituido). INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. Unos 450 espectadores.

El Coria firmó su peor partido de la temporada frente a un rival directo como el Getafe B, que aventaja ya a los celestes en siete puntos. Los de Rai Rosa se descompusieron tras dos goles casi seguidos en el primer cuarto de partido y acabaron pagando muy caros sus errores defensivos. Jacobo maquilló el hiriente resultado con un gol casi al final, cuando ya todo estaba resuelto. El equipo celeste seguirá séptimo al final de la vigésimo sexta jornada, tras una pésima racha de tres derrotas y dos empates en las cinco últimas jornadas.

Quería reencontrarse a sí mismo un Coria que, todo hay que decirlo, visitaba al mejor equipo local de la categoría, un filial azulón que apenas había concedido dos igualadas y una única derrota frente al Orihuela, allá por diciembre. Los pupilos dirigidos por Manu del Moral destilan calidad y talento, tan capaces de imponer su estilo de juego como de sorprender a sus rivales al contragolpe. De inicio, destacaban las presencias de José Antonio y de Éric Iglesias, con los habituales Toper y, sobre todo, Domingo Mba, en el banquillo, aunque también fue suplente la pasada semana.

Tras unos compases iniciales en los que apenas nada sucedió, pronto llegó el primer mazazo. Rubi Torres encontró a Mestanza por su carril interior, el chut de éste lo desvió Aarón Alonso, pero nadie acudió al rechace, permitiendo el gol a placer del ariete Joselu. Sin asimilar el golpe, Joselu se la devolvía a Mestanza para que éste volviera a aprovechar la endeblez de la zaga celeste y batiera por segunda vez la meta de Alonso con un chut raso, duro y ajustado al palo.

La cosa se ponía muy fea demasiado pronto y Rai no dudó en retirar a un perdido José Antonio para incorporar al delantero ecuatoguineano. Lo situó junto a Éric en la punta del ataque, variando el dibujo inicial, a la vez que intercambió de banda a Chavalés y Dawda.

Opción cauriense

Sin estridencias, el cambio táctico pareció mejorar las prestaciones de los caurienses, que generaron su primera y única ocasión del primer tiempo en un centro desde la banda de Currás, que despejó como pudo Benito, Dawda prosiguió la acción con otro envío muy cerrado al que llegó muy forzado Mba, cuyo cabezazo se marchó fuera.

La sensación era de que estaba más cerca de llegar el tercero antes del descanso en alguna de las rápidas transiciones madrileñas. Y así sucedió, pues Vilaplana remachó en boca de gol un testarazo de Hugo Solozábal tras una falta lateral botada por Hugo García. Iñaki León perdió la marca del centrocampista de forma infantil en una jugada relativamente fácil de defender. Pasaban dos minutos de los cuarenta y cinco reglamentarios y, poco después, el gallego Alberto Gómez Lameiro señalaba el descanso.

Con todo perdido, Rai buscó soluciones desde el banquillo, incorporando a Toper por Chavalés, primero, y, poco después, a Tomy y Benji Núñez por Éric Iglesias y Dawda, muy grises en la mañana de ayer. No surtió efecto y el filial controló con comodidad el choque hasta que el recién entrado Julen Jon ponía la puntilla tras un nuevo error en la salida del balón de un desconocido Iñaki León. El técnico se desesperaba en el banquillo, atónito por los constantes errores de su equipo, un juguete roto en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, anexa al Coliseum, que registró mejor entrada de lo habitual debido a que, pocas horas después, jugaba el primer equipo frente al Betis.

Del Moral ordenó a los suyos bajar el pistón, dio descanso a alguno de sus futbolistas más importantes, y el Coria lo aprovechó para maquillar el resultado. Jacobo salvó el honor cauriense en otra acción de estrategia muy similar a la del tercer gol local. Sergio Gómez colgó un libre directo casi desde el mismo punto, Gonzalo Llerena prolongó desde el primer palo y Jacobo sólo tuvo que empujarla a la red. Poco después, Tomy desperdiciaba un claro mano a mano con Benito y, aún peor, Toper chutaba fuera tras el rechace, con toda la portería desguarnecida.

Expulsado Chavalés

No era el día y el duelo terminó sin mayores sobresaltos. Para colmo, Chavalés, con pasado azulón en los inicios de su carrera, era expulsado por sobrepasarse en sus protestas desde el banquillo en los minutos finales, tras haber abandonado el juego mucho antes. Una baja que puede ser muy sensible, al menos en el próximo partido frente al Intercity el próximo domingo (La Isla, 12.30 horas).

La situación actual recuerda de alguna manera a la de la temporada pasada, en la que el Coria bajó notablemente su rendimiento tras asegurar la permanencia y, con todo a favor, se descolgó de la posibilidad de disputar la zona de ascenso tras ser incapaz de ganar en las siete últimas jornadas. En ésta, a falta de ocho, parece que la salvación está asegurada y aún quedan muchos puntos para revertir la situación actual.