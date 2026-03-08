Extremadura firma una buena actuación en el nacional escolar de taekwondo

La selección extremeña firmó una destacada actuación en el Campeonato de España de taekwondo en Edad Escolar (CESA), disputado en San Vicente del Raspeig (Alicante), al cerrar su participación con cuatro medallas de bronce y varios puestos de honor en distintas categorías.

El medallero extremeño estuvo encabezado por Noa Tostón, bronce en categoría cadete de más de 59 kilos; Marta Bravo, tercera en júnior de menos de 49 kilos; Jorge de la Cruz, bronce en cadete de menos de 53 kilos; y Elena de las Heras, que también subió al podio con otro tercer puesto en cadete de menos de 41 kilos.

Diplomas

Junto a esas cuatro preseas, Extremadura también rozó nuevas medallas con varios representantes que alcanzaron los cuartos de final y concluyeron en quinta posición, resultado que les valió diploma en el campeonato.

Entre esos puestos de honor figuran Covadonga Rosa, quinta en categoría júnior de menos de 46 kilos; Héctor Camilo, quinto en cadete de menos de 57 kilos; Aitana Sánchez, quinta en cadete de menos de 37 kilos; y Aitor Jiménez Velázquez, que terminó también en quinta posición en júnior de menos de 51 kilos.