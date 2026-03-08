El Extremadura, a medias en Almería

Ficha: Almería B 2-2 Extremadura ALMERÍA B: Jesús; Marciano, Joan, Iker (Taufek, m.89), Koné, Romera (Edu Pla, m.76), Sergio Rodríguez (Tasic, m.89), Marsu (Hou, m.51), Albacete (Luis Martins, m.51) Curro Muñoz y Fidel. EXTREMADURA: Robador; Cera (Barace, m.68), Cano, Núñez (Callejón, m.81), Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Marco Manchón, Dieguito, Manu Ramírez (Usama, m.68), Maikel (Frodo, m.60). GOLES: 0-1 Dieguito, min.19; 1-1 Iker, min.20; 2-1 Iker, min.75; 2-2 Dieguito, min.81. ÁRBITRO: Víctor García (colegio muciano). Amonestó con amarilla a los locales Joan, Sergio Rodríguez, Fidel, Hou y Marciano.; y a los visitantes Cera y Cristian. INCIDENCIAS: 350 espectadores en el Anexo a los Juegos del Mediterráneo.

El Extremadura volvió a quedarse a medias fuera de casa. Como hace quince días en Jerez. O peores sensaciones en esta ocasión por haber empatado en casa del penúltimo clasificado, un Almería B que está prácticamente desahuciado en la clasificación, pero que le ha robado cuatro puntos esta temporada al Extremadura. Los tres de Almendralejo y el de este domingo en Almería. Un empate que, claramente, supo a insuficiente al entorno azulgrana.

La sensación es que el Extremadura volvió a desperdiciar una fantástica oportunidad de haberse metido de lleno en la pelea por todo. Venía de ganar de forma convincente al Lorca, recuperando jugadores y con todo el viento a favor para haber quebrado la racha de cinco meses sin ganas fuera del Francisco de la Hera. Pero tampoco pudo ser. Y además, en esta ocasión no se topó con un rival virtuoso, sino con su inoperancia ofensiva y otra versión muy débil en la concesión de goles en contra. Errores que evocan a fantasmas del pasado.

Casi calcó David Rocha el último once inicial que ganó al Lorca con autoridad, con la única ausencia obligada de Tala por Carlos Cordero en el lateral izquierdo.

El Extremadura comenzó ordenado, sin desbocarse arriba, pero sin fisuras en defensa. Buscaba control de partido y cocinar a fuego lento el resultado. Tras un aviso de Marciano para el Almería, el Extremadura desniveló la balanza. Una gran combinación entre Cera y Maikel por banda derecha acabó con un centro de Cera, un rechace y una dejada de Maikel atrás para Dieguito que, acomodando el pie derecho ajustó al palo largo para adelantar al Extremadura. Un gol que parecía allanar el triunfo de los de Rocha.

Pero al Extremadura le viene faltando contudencia a lo largo de toda la temporada. Y quedó más patente que nunca en Almería. Sólo un minuto después, una jugada sin aparente peligro por el centro acabó en una penetración mal defendida, un pase interior que pilla la espalda de la defensa y una definición perfecta de Iker para empatar el partido. Ver para creer.

Sentó como un jarro de agua helada el tanto en contra al Extremadura que, a partir de ese momento, empezó a ceder terreno y control de partido.

Un disparo de Luis Nicolás centrado fue una respuesta timorata antes de que Curro Muñoz perdonara ante David Robador la remontada. Empezó a temblar en esos minutos el Extremadura y llegó la acción polémica. El delantero almeriense Iker se escora dentro del área, saca un centro y la pelota parece golpear en el brazo de Miguel Núñez, señalando penalti el colegiado. Otro mazazo. Sin embargo, apareció esta vez la figura gigante de David Robador, que pese a lanzarse a un lado dejó arriba la pierna al centro y despejó la pena máxima de Iker para salvar a los suyos. Paradón para respirar.

Más intensidad

Salió en la segunda parte el Extremadura metiéndole una marchita más al partido y lo transformó en oportunidades. La más clara fue para Dieguito, que tras recibir un pase de Manu Ramírez desde la derecha, y tras hacer un precioso recorte, disparó al palo corto para la manopla salvadora de Jesús para el Almería.

Salió Frodo por Maikel para cambiar la referencia ofensiva, aunque le están faltando goles a los dos delanteros del Extremadura. El que la tuvo fue Marco Manchón , que remató al exterior de la red con todo a favor un centro de Tala que el central se había comido en el bote.

Parecía el partido embotellado a favor del Extremadura cuando en el único disparo hasta el momento del Almería B en la segunda parte se convirtió en gol. Fue en otra jugada defendidad con excesiva parsimonia por parte de la defensa. Otro pase por detrás de los centrales y otra gran definición de Iker. Doblete para el delantero.

Fue otro mazazo para el Extremadura del que pudo reponerse con un golpe de suerte. Y es que un centro chut de Dieguito no lo despejó nadie y despistó al portero para hacer el empate a dos. Había vida y había partido.

Se jugó el partido a una ruleta rusa y los dos rozaron el triunfo. Frodo tiró al palo de cabeza. El Almería tuvo una ocasión clamorosa que sacaron entre Robador y el palo. Y Callejón estampó un disparo que bajo palos sacó un defensa del Almería. Se quedó sin fuerzas y sin tiempo el Extremadura, que se llevó un punto que le sabe a muy poco porque la cabeza empieza a escaparse. n