La extremeña Andrea Buenavida roza la medalla en el nacional universitario

Andrea Buenavida rozó el podio en los Campeonatos de España Universitarios de campo a través al finalizar en una brillante cuarta posición en la prueba femenina disputada en Jaén. La atleta de la Universidad de Extremadura se quedó a un solo puesto de las medallas tras firmar una carrera de gran nivel en una competición marcada por la exigencia del circuito.

La corredora extremeña estuvo desde el inicio en el grupo de cabeza y llegó a mantenerse en la quinta plaza durante buena parte de la prueba. En la última de las cuatro vueltas apretó el ritmo, superó a una rival y cruzó la meta como cuarta de España universitaria, confirmando así su progresión en el panorama nacional.

El resultado cobra aún más relieve al compararlo con su actuación del pasado año. En su debut en el campeonato universitario, cuando tenía solo 18 años, Andrea Buenavida terminó décima. En esta edición ha dado un paso adelante muy importante al situarse a las puertas del podio nacional.

Más nombres

En la misma prueba femenina, en la que compitieron más de 60 corredoras, Marta Lara concluyó en el puesto 22, completando la representación de la Universidad de Extremadura.

En categoría masculina, con casi un centenar de participantes, Iker Flores acabó en el puesto 17 y Roberto Ambrosio finalizó en la posición 42 en una carrera de alto nivel competitivo.

En Andalucía todo

La competición abrió el programa de los Campeonatos de España Universitarios, que este curso se celebran íntegramente en universidades públicas andaluzas. La cita de campo a través estuvo organizada por la Universidad de Jaén y se desarrolló sobre un circuito llano, aunque con mucho barro, lo que endureció el recorrido.

Desde Safyde, servicio que integra el deporte en la Uex, también se agradeció el trato dispensado por la universidad organizadora, así como el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que respaldan la participación de la universidad extremeña en los campeonatos nacionales.