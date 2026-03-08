El Jaraíz pone patas arriba la pelea por el campeonato

El fútbol es impredecible. Por eso, aunque hace apenas unos días la liga parecía más que encarrilada por parte del Don Benito, hoy es todo lo contrario. La derrota de los calabazones este domingo en Jaraíz deja la cabeza de la clasificación a cuatro puntos de distancia del Moralo, que es segundo, y de paso da alas a los más inmediatos perseguidores. Todos ellos ganaron y se ven con fuerzas de meter presión a los dombenitenses. Por abajo, venció el Montehermoso, que se queda ahora a apenas dos puntos de la salvación que sigue marcando un Diocesano en caída libre.

Jaraíz 3-Don Benito 0

El Jaraíz se impuso con un más que contundente 3-0 en casa ante el líder Don Benito, que cayó de manera estrepitosa en su visita a un equipo verato que aprovechó al máximo su condición de local para vencer al conjunto rojiblanco en un encuentro que dejaron encarrilado en la primera mitad del choque. De hecho, los tantos del ex del Don Benito, Luismi Bueno, y del dombenitense Fran Castro, pusieron tierra de por medio para los veratos, que no tuvieron más que amarrar el resultado en el segundo tiempo a tenor de un Don Benito que lo intentó sin acierto. May sentenció el encuentro en los minutos finales para acercar al Jaraíz a seis puntos del liderato y a los de José Carlos Prieto ‘Canica’ con todavía cuatro puntos de diferencia sobre el Moralo, que es segundo.

Cabeza del Buey 1-Moralo 3

El Moralo cosechó una victoria de mucho mérito y de gran valor al doblegar por 1-3 al Cabeza del Buey, siendo además el primer equipo que logra el triunfo en terreno caputbovense en lo que va de liga. Casi nada. Los de José Antonio Ruiz empezaron por debajo en el marcador tras el tanto inicial de Asier, pero los tantos de Isma, Robinho y Omar le dieron los tres puntos a los de Navalmoral. Siguen segundos, pero a cuatro del líder. El Cabeza del Buey cae hasta la sexta posición con 41 puntos, dos por debajo del ‘play off’.

Badajoz 1-Pueblonuevo 0

El Badajoz de Miguel Ángel Ávila tuvo que trabajar el triunfo para acabar imponiéndose por 1-0 al Atlético Pueblonuevo en el Nuevo Vivero y sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones ligueras. No fue hasta el tramo final cuando el equipo pacense logró desnivelar el marcador gracias a un tanto de Borja Domingo a falta de un cuarto de hora para le final del choque. El Badajoz es tercero cuarto con 44 puntos y el Pueblonuevo sigue colista a seis de la salvación.

Calamonte 0-Azuaga 1

Un gol de Parada fue suficiente para que el Azuaga acabara ganando por 0-1 en su visita al siempre complicado feudo del Calamonte, que por otra parte no logra salir de la zona baja de la clasificación. El tanto tuvo lugar en la primera mitad y luego el marcador ya no se movió más. El Azuaga vuelve a posiciones de fase de ascenso con 43 puntos y el Calamonte se queda a uno de la salvación.

Villanovense 5-Diocesano 1

Goleada del Villanovense en casa para desquitarse de dos tropiezos consecutivos. En esta ocasión los de Richi Tapia se impusieron al Diocesano por 5-1 en un encuentro dominado de cabo a rabo por los serones, que se adelantaron por mediación de Josué, otro de Pedregal y de un tanto en propia de los colegiales. Los cacereños acortaron distancias antes del descanso por mediación de Adrián Nágera desde el punto de penalti, pero en la segunda parte sentenció el choque el Villanovense con goles de Josué y Óscar, este último con un tanto de bella factura desde muy lejos. El Villanovense se mantiene a cinco puntos del ‘play off’ y el Diocesano uno por encima del descenso.

Jerez 3-Gévora 1

El Jerez de Juampe Sánchez regresó a la senda del triunfo tras remontar ante el Gévora y acabar ganando por 3-1 en casa. El equipo visitante comenzó ganando con un tanto de Monroy, pero en la segunda mitad los templarios le dieron de nuevo la vuelta al marcador gracias a un tanto en propia de Jorge Rodríguez y los goles de Bancalero y Chema Chávez. El Jerez es octavo con 36 puntos, mientras que el Gévora sigue cuatro por encima del descenso.

Llerenense 2-Montijo 2

Entretenido empate a dos entre Llerenense y Montijo en el Fernando Robina. Empezaron ganando los visitantes, pero luego el Llerenense logró darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de Javi Duro y Gabri Peguero, el de este último de penalti. Para los de Vegas Bajas anotaron Caio Peralta y Edu Reyes. El equipo de Juan Carlos Román es noveno con 35 puntos y el Montijo se queda en mitad de tabla con 32.

Monteher. 1-Villafranca 0

Victoria de oro para el Montehermoso en casa por 1-0 ante el Villafranca para seguir creyendo en la salvación, que ahora se queda a dos puntos. El equipo del norte extremeño venció gracias a un tanto de Bora, que deja al Villafranca en la zona media de la clasificación.

Puebla 3-Santa Amalia 2

Ganó tres puntos de oro el Puebla de la Calzada ante un Santa Amalia que no levanta cabeza tras perder 3-2 y sumar así su sexta derrota seguida y séptimo partido consecutivo sin ganar. Para los locales anotaron Raúl Amaya, José Luis de penalti y Poti. Basit y Meño lo hicieron para los amalienses, que son decimoterceros con 29 puntos. El Puebla de la Calzada es duodécimo con 32.