La levantadora verata Loida Zabala, subcampeona de Europa

La levantadora extremeña Loida Zabala ha vuelto a firmar una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa de Para Powerlifting, disputado en Tiflis (Georgia), al colgarse la medalla de plata y confirmar que sigue siendo una de las grandes referencias españolas de este deporte. La deportista extremeña cerró su participación con un balance brillante, al proclamarse subcampeona de Europa y subcampeona Open, además de lograr también la plata en el total continental y en el total Open.

La competición dejó además otro dato de enorme valor para la verata, que consiguió levantar 105 kilos y batir así el récord de España en la categoría de hasta 73 kilos. Ese registro refuerza el excelente momento de forma por el que atraviesa, que no solo subió al podio europeo, sino que lo hizo firmando una marca de máximo nivel dentro del panorama nacional.

La inspiración, su abuela

Más allá de los resultados, la cita continental también tuvo una fuerte carga emocional para Loida Zabala. La propia deportista confesó que vivió uno de los momentos más intensos de su carrera justo antes del tercer levantamiento. "Antes del tercer levantamiento, cuando me subí a la banca, casi me pongo a llorar emocionada, porque normalmente dejo la mente en blanco pero esta vez me ha venido una frase a la cabeza: ‘abuela, ayúdame’”, explicó tras la competición.

Loida Zabala quiso recordar a su abuela y compartir el componente más humano de una medalla que trasciende lo deportivo. “Ojalá me esté viendo desde arriba para que sepa lo que me ha ayudado a cumplir mi sueño, que era subir al podio”, señaló la extremeña, visiblemente emocionada después de alcanzar uno de los objetivos que perseguía en este campeonato.

La deportista también aprovechó para agradecer el respaldo recibido durante la preparación. Zabala destacó el trabajo de su entrenador, Óscar Sánchez, así como el apoyo de Iberdrola, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, instituciones y entidades que han contribuido a que llegara “en las mejores condiciones” a una competición de máxima exigencia.

Más allá del deporte

La figura de Loida Zabala trasciende desde hace años los resultados deportivos, incluso con una terrible enfermedad a cuestas. Convertida en una de las atletas paralímpicas más reconocidas de Extremadura y de España, su trayectoria está marcada por la constancia, la superación y la capacidad de mantenerse en la élite internacional. Su nombre se ha consolidado como un símbolo del deporte adaptado y como un ejemplo de esfuerzo para nuevas generaciones de deportistas.

Con este nuevo éxito en Tiflis, Loida Zabala agranda todavía más su palmarés y refuerza su peso dentro del para powerlifting europeo. La medalla de plata y el récord de España confirman que su ambición y su competitividad siguen intactas, en una carrera construida a base de sacrificio, talento y una enorme fortaleza mental.