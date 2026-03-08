Solo un punto de doce posibles para los extremeños

Solo un punto de doce posibles para los conjuntos extremeños que compiten en competiciones de fútbol sala de ámbito estatal. El único que logró algo positivo fue el Grupo López Bolaños, que arrancó un 4-4 ante el Rivas que le permite, unido a otros resultados del fin de semana, recuperar la cuarta plaza del grupo 4 de la Segunda B.

Fue un choque con muchas alternativas que se resolvió con una igualada. Por el conjunto de Fuente del Maestre marcaron Manu Hernández, Jesús Sánchez y Román Picón (dos).

Su compañero de grupo, el Jerez, no tuvo el mismo éxito en su choque en casa ante el Álamo, que se impuso por 1-5. Francisco Calvo logró el único tanto de los templarios, que al descanso ya caían 1-3.

Las mujeres y los juveniles

Mientras tanto, la reacción del San José en su pugna por la permanencia en la Segunda Femenina se vio frenada en la cancha del Gran Canaria. 4-0 fue el incontestable resultado final. Las cacereñas aguantaron bien hasta el minuto 28 con el 1-0, pero finalmente se hundieron hasta el tanteo final.

Por último, el Cáceres Universidad cayó en División de Honor Juvenil ante el Valdepeñas en un competido choque que concluyó 6-4. Los visitantes fueron siempre por detrás y se quedaron cortos en su reacción, ya que en el minuto 25 ya perdían por 5-0.