El Al-Qázeres se consolida al caer sus rivales directos

Jornada redonda para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: no solo cumplió con los pronósticos venciendo al colista, el Santfeliuenc (52-75), sino que vio cómo perdieron prácticamente todos sus rivales directos en la lucha por los puestos de ‘playoff’.

Las cacereñas se quedan con el séptimo puesto en solitario con un balance de 11-12, con un triunfo más que Bosonit Unibasket -que perdió ante el Recoletas Zamora por 62-70- y dos más que el Domusa Teknik -79-85 ante el Melilla- y el La Laguna Toyota Adareva (derrota por 71-78 frente al Fustecha NBFCastelló).

El panorama se aclara ahora que viene una época de incertidumbre en el seno del equipo, que pierde para los próximos días a sus cuatro internacionales, convocadas por sus respectivas selecciones para fase de clasificación. Son las portuguesas Josephine Filipe, Raquel Laneiro e Inés Ramos y la argentina Victoria Gauna. Todos cruzan los dedos para que retornen en buenas condiciones físicas ahora que llega el tramo decisivo de la temporada en la Liga Femenina Challenge.

Esto ha obligado a trasladar el encuentro que debía jugarse el próximo fin de semana ante el Melilla al 15 de abril. El Al-Qázeres no volverá a jugar pues hasta el 22 de este mes con el Unicaja Mijas como rival y el pabellón Martín Urbano de Málaga como escenario.