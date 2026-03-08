El Vítaly La Mar BCB certifica su pase para la fase de ascenso

El Vítaly La Mar BCBadajoz aseguró su clasificación para la fase de ascenso a Segunda FEB al imponerse al San Antonio Cáceresa por 68-77. El siguiente objetivo de los pacenses será sellar el primer puesto que ocupan ahora. Su decimotercer triunfo consecutivo pareció siempre controlado, ganando los cuatro cuartos. Alberto Díaz (14 puntos) fue su líder anotador.

En cuanto al resto de la jornada para los extremeños, el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad batió en el otro derbi de la jornada al CBA Spain (44-63) y continúa segundo, mientras que ni el Lithium Iberia Sagrado (101-85 ante el Baublock Gymnástica) ni el Hache Publicidad Moraleja (64-73 ante el Peñarroya) sacaron nada positivo en sus respectivos choques.