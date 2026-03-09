El Cacereño casi duplica sus números positivos con Ajenjo

Los números sitúan a Javi Ajenjo como una pieza importante en el Cacereño, aunque sin caer en conclusiones simplistas. La estadística refleja que el conjunto de Julio Cobos rinde mejor cuando el centrocampista está disponible, pero también obliga a introducir un matiz relevante: la mejoría de la segunda vuelta no coincide solo con su regreso, sino también con la profunda remodelación que sufrió la plantilla en el mercado invernal. El jugador nacido en Polonia fue una de las ausencia en el partido de este domingo ante el Racing de Ferrol en A Malata (3-1).

De las 27 jornadas disputadas hasta ahora, Ajenjo ha participado en 15. En esos encuentros, el Cacereño ha sumado 19 puntos, con un balance de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas. Traducido a rendimiento, el equipo ha firmado 1,27 puntos por partido con él sobre el campo. Son cifras que contrastan con las registradas en sus ausencias. Sin Ajenjo, el CPC ha disputado 12 partidos y solo ha sumado 9 puntos, con dos victorias, tres empates y siete derrotas, es decir, 0,75 puntos por encuentro.

La diferencia no es menor. Con Ajenjo, el Cacereño ha evitado la derrota en 11 de 15 partidos, un 73,3% del total. Sin él, solo lo ha conseguido en cinco de 12, un 41,7%. También cae de forma significativa el porcentaje de derrotas: del 58,3% sin el futbolista al 26,7% cuando sí ha jugado. Los datos dibujan, por tanto, una tendencia clara: el equipo compite mejor y se sostiene más cuando Ajenjo forma parte del plan.

Además, su peso dentro de la estructura de Cobos se aprecia también en el tipo de participación. De sus 15 apariciones, en 13 fue titular y solo en dos partió desde el banquillo. Es decir, en el 86,7% de los encuentros en los que ha estado disponible ha salido de inicio. No se trata, por tanto, de una presencia secundaria ni puntual, sino de un futbolista con jerarquía en la idea del entrenador.

Una larga ausencia por lesión

Su ausencia prolongada coincidió con uno de los tramos más delicados del curso. Ajenjo se perdió 11 jornadas consecutivas por lesión, entre la séptima, disputada el 12 de octubre de 2025, y la decimoséptima, jugada el 20 de diciembre. Reapareció tras el parón navideño y, desde entonces, el Cacereño ofreció una versión más competitiva. La secuencia invita a relacionar una cosa con la otra, pero conviene no convertir esa coincidencia en una explicación única.

Porque la reacción del equipo también ha ido de la mano del nuevo aire que dejó el mercado de invierno. El club incorporó a siete futbolistas y ese movimiento ha tenido un efecto visible en las alineaciones. De hecho, en el partido de este domingo en Ferrol fueron titulares seis de esos siete refuerzos: Álex Quevedo, José Alonso, Nico Conesa, Kaptoum, Monerris y Pau Palacín. El único que se quedó sin jugar fue Kensly Vázquez. La mejoría del Cacereño, por tanto, no puede desligarse de esa reconstrucción.

«Entre algodones»

Precisamente el duelo en A Malata volvió a dejar en primer plano la importancia de Ajenjo. Su baja no había sido anunciada en la comparecencia previa del viernes y Julio Cobos confirmó después del encuentro que el jugador arrastraba una molestia y que se decidió no arriesgar. «Lo hemos tenido toda la semana entre algodones”, reconoció el técnico, que justificó la decisión en la necesidad de preservar al futbolista ante lo mucho que resta todavía de competición. Sin él, el equipo cayó con claridad en uno de sus encuentros más flojos del curso. La incógnita ahora es si estará listo para volver el domingo en el Príncipe Felipe en el partido ante la Ponferradina.

Ese tropiezo, sin embargo, tampoco debe utilizarse como prueba concluyente de dependencia absoluta. Ferrol dejó un mal partido colectivo, con varios jugadores fuera de sitio y con una alineación muy condicionada por ajustes y cambios. Lo que sí permite afirmar el recorrido de las 27 jornadas es algo más medible y menos grandilocuente: el Cacereño suma más, pierde menos y se mantiene más estable cuando Ajenjo está disponible.

Ahí está el verdadero valor de los números. No convierten a Ajenjo en la única causa de la mejoría, pero sí lo colocan como una pieza importante dentro de ella. En una temporada marcada por lesiones, refuerzos y correcciones sobre la marcha, el centrocampista aparece como uno de los factores que más claramente se asocian a un mejor rendimiento del equipo. Y en un contexto de pelea por la permanencia, ese dato deja de ser un simple apunte estadístico para adquirir peso real en la competición.