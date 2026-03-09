El Cacereño ofrece descuentos para que sus abonados compren entradas a mitad de precio

El Cacereño ha anunciado una promoción especial para sus abonados de cara al partido que disputará frente a la Ponferradina este próximo domingo a las 16.00 horas en el Príncipe Felipe. Los socios del club verde, que podrán acceder al estadio con su abono de forma gratuita, podrán adquirir entradas con un 50% de descuento para este encuentro.

Cada abonado podrá comprar todas las entradas que desee con esta bonificación. Desde el club también se solicita a aquellos socios que finalmente no puedan asistir al partido que liberen su asiento, lo que les permitirá obtener beneficios de cara a la próxima temporada.

La plantilla del conjunto verde ha realizado este lunes una suave sesión de entrenamiento después de la derrota de esta domingo en Ferrol ante el Racing, un encuentro que ha dejado mala sensación porque el juego del CPC no fue bueno.

Cartel de la promoción. / ep

La promoción estará disponible en la tienda oficial del Cacereño hasta el sábado a las 14.00 horas. También podrá aprovecharse de forma online, a través de la sección ‘Amigo de abonado’, hasta el inicio del partido, aqui:

El club ha aclarado que en taquilla no se podrán adquirir entradas con descuento.

Precios para abonados

Tribuna

Abonado adulto: 10 euros

Abonado niño (de 6 a 12 años, ambos incluidos): 2,5 euros

Menores de 6 años: gratis

Preferencia

Abonado adulto: 7,5 euros

Abonado niño (de 6 a 12 años, ambos incluidos): 1,5 euros

Menores de 6 años: gratis

Por último, el Cacereño recuerda que el horario de su tienda oficial, situada en la calle Santa Joaquina de Vedruna, es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados abre de 10.00 a 14.00 horas.