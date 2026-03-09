El Colegio San José regresa a la zona de fase de ascenso en la Tercera de fútbol sala

Locura goleadora en la Tercera División extremeña de fútbol sala. Con una espectacular media de casi una decena de goles por partido, la vigésima cuarta jornada del campeonato sobresalió por la capacidad anotadora. En cuanto a los resultados más destacados, los dos primeros siguen enlazando victoria tras victoria: el Bambatam Rena goleó 10-2 al Arroyo Ferroluz y el Torrecillas ganó 3-4 en Casar de Cáceres. Además, en el trío de cola lograron el triunfo ante dos históricos Villagarcía (5-4 frente al Fex Multiseguros Navalmoral) y Castañar de Ibor (5-7 contra el Cáceres Universidad).

San José reacciona

La lucha por un puesto entre los cuatro primeros, posiciones que clasifican para disputar el playoff de ascenso a Segunda B, sigue muy abierta pero ya con menos candidatos. El Colegio San José de Cáceres acabó con su mala racha, tres jornadas sin ganar, derrotando 1-6 al Alfar Salvatierra. El resultado devuelve a los cacereños al grupo de cabeza (con un partido menos) y a la vez aleja de esa zona al equipo de Tierra de Barros. Los locales ganaban 1-0 al descanso, acierto de Álex Díaz, pero en la reanudación golearon los visitantes con tantos de Markkino 2, Rober, Sergio, Nacho y Casares.

Los dos primeros, por su parte, mantienen su ventaja. El líder Bambatam Rena aplastó 10-2 al Arroyo Ferroluz y continúa perfecto en casa, anotándose además su quinta victoria consecutiva. Los de Arroyo de la Luz se alejan de los puestos de honor tras cuatro partidos sin ganar. Por los locales marcaron Israel 3, Jesús Búrdalo 3, Oscar, Alejandro, Jonathan y Abel y por los visitantes Mario Lopez y Juan Manuel.

Más ajustada fue la victoria del segundo clasificado: Casar de Cáceres 3-Torrecillas 4. Igualado desarrollo con victoria visitante y tantos del equipo perdedor de Mario, Juan Carlos y Daniel y del vencedor de Alex 2, Roberto y Maikel.

Y destacaron las victorias de dos equipos que están en zona de descenso, pero que recobran esperanzas de salvación tras superar a dos de los clubs con mayor prestigio en el fútbol sala de Extremadura. El Villagarcía venció 5-4 al Navalmoral. Goles locales de Jesús 2, Iván, José Manuel y Sergio y visitantes de Sergio 3 y Carlos. Por su parte, el equipo de Castañar de Ibor, que no ganaba desde mediados de octubre, venció a domicilio al Cáceres Uex por 5 a 7. Otro bache del equipo universitario con seis derrotas consecutivas. Goles locales de Lucas, Adrián, Carlos, Jairo y un rival en propia meta y visitantes de Juan Pedro 2, Manuel 2, Daniel, Julián y Rafael.

El Badajoz es el nuevo colista

La victoria de Castañar condenó al último puesto al Badajoz GV Energía ACV, que perdió 4-9 en su cancha ante el equipo de Jarandilla de la Vera. Los veratos vuelven con este triunfo al cuarteto de cabeza. Goles locales de Víctor 2, Samuel y en propia meta y visitantes de Luis 4, Jaime 2, Roberto, Alberto y David. Los jarandillanos son con diferencia el equipo que más tantos hace en esta liga.

Además, el campeón de liga regular del año pasado sigue estancado: Granja 3-Burguillos 7. Tres victorias seguidas alejan de la zona de descenso al equipo de Burguillos del Cerro. Goles locales de Jesús Pila, J. Parra y Juanmi y visitantes de Lobato 2, Fernando 2, Giraldo, Andrés y Hugo. Y tercera derrota seguida como local del equipo talayuelano: Talayuela 4-Ciudad de Almendralejo 5. Cuatro triunfos seguidos impulsan por su parte a los almendralejenses en la lucha por una plaza de playoff. Goles locales de Carlos Martín 2, Abdil y Yassine y visitantes de Aitor 2, Alejandro, Pedro y Sergio.

Rena no cede en el liderato

El Bambatam Rena sigue firme al frente de la tabla sumando 48 puntos y segundo es el Torrecillas con 46. A continuación aparecen tres equipos empatados a 41 puntos: Colegio San José (un partido menos), EF Jarandilla y Fex Multiseguros Navalmoral, Está cerca Ciudad de Almendralejo con 38 puntos y más lejos Alfar Salvatierra y Granja con 34. Arroyo Ferroluz tiene 33 y 32 Buhersa Fyerpa Talayuela. Dos equipos suman 29 puntos: Cáceres Universidad y Burguillos del Cerro, seguidos por el Casar con 27. Tres últimas plazas para Villagarcía (un partido menos) que tiene 19, Castañar de Ibor 15 y Badajoz GV Energía ACV 14.

Noticias relacionadas

El próximo fin de semana está prevista la jornada número 25. El Rena visitará Burguillos y en casa jugarán el Torrecillas frente al Talayuela, el San José contra el Badajoz y el Jarandilla ante el Cáceres Uex.