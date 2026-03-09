Crisis diplomática por Mbappé: Real Madrid, Federación Francesa de Fútbol y Nike presionan al delantero por sus intereses encontrados

Kylian Mbappé ya está en Madrid. El delantero aterrizó a última hora de la tarde del domingo en la capital española procedente de París, donde se ha puesto a las órdenes de médicos de su confianza para conocer el alcance real de su lesión y las opciones de tratamiento para recuperarse plenamente de las molestias con la que lleva jugando meses.

El 'Doctor Milagro'

Mbappé ha visitado al médico francés Bertrand Sonnery-Cottet, conocido como 'Doctor Milagro'. Sonnery-Cottet es uno de los traumatólogos más reconocidos del mundo en el tratamiento de lesiones de rodilla en deportistas de élite. Está especializado en el "tratamiento exclusivo de las lesiones musculares y de los tejidos blandos de la rodilla" y ejerce como cirujano ortopédico asesor en el Centre Orthopédique Santy, un centro médico de excelencia de la FIFA ubicado en Lyon. Su consulta es lugar de paso de muchos futbolistas que han sufrido lesiones graves como Zlatan Ibrahimovic o más recientemente el central Mouctar Diakhaby, quien sufrió una aparatosa lesión tras un lance con Tchouameni en un Valencia-Real Madrid.

Según informan desde Francia, el plan diseñado por el galeno francés es "un tratamiento de readaptación funcional de alta intensidad". Un plan que va más allá del tratamiento conservador que propusieron los médicos del Real Madrid al futbolista, apostando por el fortalecimiento del cuádriceps para frenar las molestias y la inestabilidad que Kylian siente en la rodilla. Sonnery-Cottet ha ido un punto más allá porque el jugador se ha quejado de que el tratamiento conservador que lleva semanas aplicándole el club blanco no ha provocado el cese del dolor ni de las molestias. Y lo que más preocupa a Mbappé, no limita el riesgo de que la lesión no termina con la temida rotura del ligamento. Algo que sí ha ocurrido con Rodrygo.

Real Madrid, Francia y Nike

El problema es que la recuperación de Mbappé ha abierto una crisis diplomática alrededor del futbolista. El Real Madrid quiere disponer del jugador para la eliminatoria ante el Manchester City. Desde el club se presiona para que esté en la vuelta en Manchester, en el peor de los escenarios, e incluso se ha filtrado a la prensa cercana que podría estar en el banquillo en el Bernabéu este miércoles para ayudar al equipo. Decisión que además le ayudaría a limpiar una imagen salpicada en estos últimos días por las imágenes del jugador saliendo por París mientras sus compañeros perdían con el Getafe o sufrían para ganar en Vigo.

Mientras el Real Madrid presiona para disponer de él lo antes posible, la Federación Francesa insiste en que no acelere los plazos de recuperación y se arriesgue a una lesión más grave que podría comprometer su participación en el Mundial el próximo verano. De hecho, el seleccionador Didier Deschamps ha hablado con él personalmente estos días en París y le ha liberado de los compromisos que jugará Francia en marzo en la gira por Estados Unidos.

Pero ahí entra el tercer actor, Nike, la marca que patrocina a Kylian Mbappé, y que está muy interesada en contar con la presencia del futbolista en la visita de la selección francesa por Estados Unidos. Nike no aprieta para que pise el césped, pero si quiere que el delantero madridista lidere la expedición de Les Bleus por suelo estadounidense, donde la marca tiene previstas activaciones promociones a nivel mundial desde Estados Unidos con Mbappé como protagonista.

Así que la pelota está en el tejado de un Mbappé que se encuentra entre la espada y la pared. Kylian fichó por el Real Madrid para ganar títulos, especialmente la Copa de Europa, uno de los pocos títulos que no tiene aún en su palmarés. Francia espera que se quede en Madrid trabajando en la recuperación y cumpliendo los plazos que le ha impuesto Sonnery-Cottet para estar en perfectas condiciones en el Mundial. Y Nike tiene todo organizado para que la visita de Francia y Mbappé a Estados Unidos sean un acontecimiento promocional de primera dimensión a meses de la disputa de la Copa del mundo en el país de Donald Trump. La decisión que tome el futbolista tendrá consecuencias, sea cual sea.