Voleibol. Primera División Femenina
El Licenciados pierde en Alcorcón (3-2) tras ganar los dos primeros sets
Raquel del Álamo, con rotura del ligamento cruzado, baja importante para las cacereñas
El Licenciados Reunidos no pudo sumar un triunfo en su visita a Alcorcón en la vigésima jornada de Primera División Nacional, en un duelo directo entre el quinto y el sexto clasificado que terminó cayendo del lado madrileño por un ajustado 3-2 (18-25, 18-25, 25-18, 25-18, 15-12).
El encuentro estuvo marcado también por el componente emocional en el conjunto cacereño, que quería dedicar la victoria a su compañera Raquel del Álamo tras confirmarse la peor de las noticias: una rotura del ligamento cruzado de su rodilla que la mantendrá alejada de las pistas durante muchos meses.
Gran inicio
Las colegialas comenzaron el partido con determinación y un gran nivel de juego. Los dos primeros sets fueron muy disputados, pero el Licen supo imponer su buen rendimiento en ataque y su eficacia desde el saque para adjudicárselos por 18-25 en ambas mangas, situándose a un paso de cerrar el encuentro.
Sin embargo, el Alcorcón reaccionó tras el paso por el banquillo. Los cambios introducidos por el conjunto madrileño, unidos al desgaste físico de las extremeñas, cambiaron la dinámica del partido. Las locales elevaron su intensidad y lograron igualar el choque tras imponerse por 25-18 en el tercer y cuarto set.
Igualdad
En el tie-break, la igualdad fue máxima, pero el Alcorcón supo gestionar mejor los momentos decisivos para completar la remontada y cerrar el partido por 15-12, llevándose así una victoria que le permite superar al Licenciados Reunidos en la clasificación por un solo punto.
El conjunto colegial afrontará la próxima semana el último partido de liga en casa frente a la Universidad de Salamanca. Será una jornada especial en la que el club realizará la presentación de su cantera y en la que el equipo buscará despedirse de su afición de la mejor manera posible, con la vista puesta en terminar la temporada lo más arriba posible en la clasificación.
El Metrikamedia Escuelas Cacereñas, cuarto tras ganar en casa al Cuenca (3-0)
El equipo extremeño de Primera División Nacional masculina, grupo D, consiguió un buen triunfo en casa ante el Cuenca (3-0, parciales de 25-22, 25-19 y 25-20) y se aupó a la cuarta plaza, situándose así en una muy buena posición. El cuadro cacereño fue superior al castellano-manchego e hizo valer esa condición. El fin de semana, en concreto el sábado a las 18.15, juega en la pista del líder, el Universidad de Granada.
