El Magic adorna su título con otro triunfo

El Club Magic Extremadura refrendó el pasado sábado en Guareña su gran actuación en el Campeonato de Extremadura por Equipos 2026, y a pesar de que ya era campeón, consiguió una victoria inapelable por 5–0 ante el equipo Lotería La Favorita, imponiéndose en el torneo con 26 puntos en la clasificación general, por 23 puntos del CA Cibeles de Mérida, subcampeón, y de iAcere Casareño, tercero con 22.

El equipo formado por el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario, el Maestro Internacional Emilio Moreno, Iván Cabezas, Pablo Garrido, el joven debutante de 10 años de edad Hugo Pérez Solanas y Manuel Rodríguez, ha firmado una gran competición, en un torneo cada vez con mayor competencia y con más equipos punteros, y así venció en todos sus encuentros, cediendo solo un empate en la tercera ronda ante su rival directo durante muchos años, el iAcere de Casas de Don Pedro.

Cibeles, que siempre ha estado en los puestos de cabeza, venció en la última ronda al difícil conjunto de Ruy López de Zafra, e iAcere Casareño, que ha ido de menos a más en el torneo, se impuso por 4–1 al colista Isantramex. El CA Cáceres Patrimonio de la Humanidad, anterior campeón y que hasta la octava ronda ocupaba la segunda plaza, quedó relegado al cuarto puesto tras perder ante Albatros por un claro 1,5–3,5, que además permitió a este equipo eludir uno de los dos puestos de descenso, que han correspondido a Ágora–Restaurante José Luis y a Isantramex.

Bodas de plata

Se da la circunstancia de que es el vigésimo título en la máxima categoría extremeña en un año muy especial para el Magic, pues en este año 2026 cumple sus bodas de plata, 25 años de vida, en los que atesora numerosísimos triunfos extremeños, nacionales y europeos, a los que añade una trayectoria social casi única a nivel mundial.

Y como colofón para el Magic Extremadura, en Primera División su primer filial, Promesas Magic, también finalizó campeón, igual que ocurriera el año anterior, demostrando así la vitalidad de la cantera de este club. El segundo puesto fue para Ruy López B y tercero Cáceres Patrimonio–Ingulados.