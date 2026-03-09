El Mérida, en mitad de un atasco clasificatorio

Al paso de la vigesimosexta jornada de liga en el Grupo 1 de Primera Federación se indicaba que la lucha por las tres últimas plazas de 'playoff' de ascenso estaba en un pañuelo, pues la distancia entre el tercer clasificado, el Pontevedra, y el dudécimo, Zamora, era de cinco puntos. Una jornada después, la clasificación se ha apretado aún más, pues la distancia es de cuatro puntos. El Mérida, que llega de empatar en casa ante el Talavera, está en el medio de todo este atasco.

Entre los doce primeros, solo ha habido tres victorias, han predominado los empates (7) y se han producido dos derrotas, además muy sorprendentes, pues el Celta Fortuna, segundo y muy destacado, ha perdido de manera contundente (3-0) ante el Guadalajara que es antepenúltimo, mientras que la Ponferradina, el equipo más en forma en el último tramo de la competición, cayó en casa ante el colista, el Osasuna Promesas.

Diez equipos para tres plazas

Considerando que el Tenerife va a ser campeón, aventaja en diez puntos al segundo se ha formado una competición entre diez equipos que quieren ocupar las últimas tres plazas de la zona noble.

Como líder de esta particular competición se mantiene otra semana más el Pontevedra con 42 puntos, uno más que el Lugo (41) y dos que el cuarteto siguiente con Barakaldo, Mérida, Racing de Ferrol y Bilbao Athletic (40); un punto menos tiene el trío formado por la Ponferradina, el Zamora y el Real Madrid Castilla (39); el 'colista' sería el Unionistas con 38 puntos.

De los once encuentros que restan, cinco son en el Romano José Fouto. Este viernes (19.00 horas) recibe al Guadalajara con la obligación de ganar, pues en los cuatro partidos siguientes se endurece el calendario ante tres rivales directos más el líder: Bilbao Athletic (a domicilio, con derrota 2-3 en la primera vuelta), Racing de Ferrol (en casa, con empate a dos en la primera vuelta), Ponferradina (a domicilio, con empate sin goles en la primera vuelta) y Tenerife. A continuación, llegan dos salidas a escenarios de equipos de abajo, Arenteiro y Arenas de Getxo.

Los finales

El penúltimo partido en casa será recibiendo al Lugo, con el que perdió 1-0 en la primera vuelta, después viajará a Barakaldo, al que ganó por la mínima aquí y que está siendo una de las sorpresas, al igual que el Unionistas, que es contra el que va a despedir la liga en casa y perdió 2-0 en la ida. La competición acabará en casa del colista, el Osasuna Promesas.

El equipo se enfocará desde este martes en el partido del viernes en el que Fran Beltrán, que no estará en el banquillo por su roja, podría recuperar a Pipe y a Jacobo.