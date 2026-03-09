Mérida se asoma al gran pádel nacional con el Campeonato de España de Segunda

Mérida será este fin de semana uno de los grandes centros del pádel nacional. Más de 320 jugadores participarán del 13 al 15 de marzo en el Campeonato de España de Pádel por Equipos de Segunda Categoría Absoluta, que se disputará en las instalaciones del Club Deportivo Pádel Mérida y reunirá a algunos de los nombres más destacados del circuito.

El torneo contará con 16 equipos procedentes de todo el país, ocho masculinos y ocho femeninos, cada uno integrado por una veintena de componentes entre jugadores y técnicos. En total, alrededor de 320 participantes competirán en una cita que decidirá los ascensos a la máxima categoría y los descensos a tercera.

La competición arrancará el viernes con la disputa de los cuartos de final, en una jornada que se prolongará desde las 16.00 hasta las 22.00 horas. El sábado se jugarán las semifinales y las eliminatorias por la permanencia para los equipos que caigan en la primera ronda. El domingo quedará reservado para los partidos por el tercer y cuarto puesto y para las finales masculina y femenina, que pondrán el broche al campeonato.

El formato de competición establece que cada enfrentamiento entre clubes se resolverá al mejor de cinco partidos. De este modo, cada eliminatoria enfrentará a cinco parejas y el equipo que logre al menos tres victorias avanzará a la siguiente ronda.

Participación de gran nivel

Entre los participantes habrá jugadores de alto nivel nacional e internacional. Destaca la presencia del extenista profesional Álex Corretja y del jugador profesional Álvaro Cepero, campeón del mundo y de Europa con la selección española. También competirán otros nombres destacados del pádel como José Rico Dasi, Javier Rico Dasi, Boris Castro, Víctor Tur, Raúl Marcos Durán, Cándido Alfaro, Esther Lasheras, Marc Badía, Javi Concepción o Uri Botello. Además, entre las jugadoras inscritas figuran las extremeñas Ana Morgado y María Jesús Ortiz.

El presidente del Club Deportivo Pádel Mérida, Miguel Pizarro, subrayó durante la presentación del campeonato el alto nivel de los equipos participantes, algunos de ellos con refuerzos específicos para intentar lograr el ascenso a la primera categoría.

Desde el Ayuntamiento de Mérida, el delegado de Deportes, Antonio Marín, destacó que la ciudad está “encantada” de acoger un campeonato de España de este nivel, al tiempo que recordó que este tipo de eventos también genera actividad económica, especialmente en el sector hotelero y en las pernoctaciones.

Por su parte, el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, valoró que la competición vuelva a situar a la comunidad en el foco del pádel nacional. El campeonato, además, tendrá entrada gratuita para el público durante todo el fin de semana.