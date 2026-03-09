El MF Renovables Al-Qázeres gana el derbi y el Novamotor San Antonio vence en Toledo

La jornada dejó un balance positivo para los equipos extremeños en la Liga Ribésalat, con protagonismo especial para el MF Renovables Al-Qázeres, que se adjudicó el derbi regional en la cancha del Baloncesto Badajoz por 50-68, y para el Toyota Novomotor San Antonio, que firmó una valiosa victoria a domicilio frente al Baloncesto Polígono por 42-53.

En el duelo extremeño de la competición femenina, el filial del Al-Qázeres fue creciendo con el paso de los minutos hasta imponer su superioridad en la pista pacense. El conjunto cacereño supo manejar mejor los tiempos del partido y fue ampliando la ventaja de forma progresiva hasta cerrar un triunfo sólido. La jugadora más destacada del encuentro fue Esther Sánchez, autora de 17 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración.

También firmó una destacada actuación el Toyota Novomotor San Antonio, que se impuso en su visita al Baloncesto Polígono en un encuentro que encarriló en el segundo cuarto. Aunque el equipo local logró recortar distancias tras el descanso, las visitantes supieron reaccionar en el tramo final para asegurar una victoria importante. Noelia Pariente lideró al conjunto cacereño con 11 puntos, 13 rebotes y 20 de valoración.

Primera masculina

En Primera Nacional masculina, el Escayolas Paco ADC Baloncesto continúa en un gran momento de forma y reforzó su liderato tras vencer en la pista del San Antonio Cáceres Basket por 59-64. El conjunto visitante dio la vuelta al marcador con un gran segundo cuarto y supo administrar su ventaja en una segunda mitad muy equilibrada. En el cuadro cacereño destacó Marco Sánchez, con 17 puntos, 2 rebotes y 20 de valoración.

Además, el CBA Spain logró una meritoria victoria a domicilio ante el Politécnica UEX SM Basket por 53-62, en un choque que decantó gracias a su superioridad en el segundo y tercer cuarto. Pese a la reacción final del conjunto local, los visitantes conservaron su renta hasta el final. El mejor del partido fue Jesús María Ruiz, del Politécnica, con 25 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración.

Por su parte, el BB Baloncesto Badajoz superó con claridad al Graginsa UBA Almendralejo por 79-60, tras dominar con autoridad la primera mitad. José Manuel Cores fue el jugador más destacado del encuentro con 30 puntos, 12 rebotes y 27 de valoración.

También se resolvió con contundencia el duelo entre Verde y Sostenible Mérida y Vítaly La Mar BCBadajoz UEX, con triunfo visitante por 56-99. Tras una primera mitad relativamente equilibrada, el conjunto pacense rompió el partido después del descanso. Kelvin Obiora Okafor sobresalió con 17 puntos, 15 rebotes y 26 de valoración.

La jornada en categoría masculina se cerró con la victoria del Finca Sagrado Cáceres en su visita al Maven Premium Guadalupe por 56-74. El equipo cacereño marcó diferencias desde el inicio y sentenció con un gran tercer cuarto. El más valorado fue Samuel Antonio Bravo, con 12 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración.