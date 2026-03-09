El Nashira de Plasencia consigue tres medallas en el Nacional de Sanlúcar

El Club de Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia ha firmado una destacada actuación este fin de semana en el Torneo Nacional Sanluqueño, celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde sus gimnastas conquistaron dos medallas de oro y una de plata, además de varios puestos destacados en distintas categorías.

Una parte del equipo de competición se desplazó hasta la localidad gaditana acompañada por el técnico Pedro García. En esta cita, María Germán se proclamó campeona en la categoría alevín absoluto con aro, mientras que Talía Sánchez logró la medalla de oro en infantil absoluto con pelota. Por su parte, Carla Rodríguez se colgó la medalla de plata en infantil absoluto con cuerda.

Cerca del podio

Además, otras integrantes del club rozaron el podio con actuaciones muy destacadas. Lucía Tejerina finalizó en cuarta posición en la categoría júnior absoluto con pelota, mientras que Claudia Gómez también fue cuarta en juvenil absoluto con mazas.

De manera paralela, la entrenadora Nazaret Santano se desplazó a Valencia para participar en la primera fase de la Liga Iberdrola de Primera División. Allí, la gimnasta Aitana Sánchez, cedida al Club Hadar, completó una meritoria actuación con ejercicios de gran nivel.

Desde el Club Nashira han valorado muy positivamente tanto el rendimiento de las gimnastas como la labor del equipo técnico, integrado por Nazaret Santano, Pedro García y Magdalena Cumbres, cuyo trabajo sigue impulsando el crecimiento deportivo de la entidad en las competiciones del calendario nacional.