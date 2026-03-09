La Peña Atlética Cacereña organiza un viaje a Sevilla para la final de Copa

La Peña Atlética Cacereña ha organizado un viaje a Sevilla para asistir a la final de la Copa del Rey, que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja el próximo día 18 de abril.

Ante la gran demanda de aficionados rojiblancos de la ciudad, la peña ha anunciado la puesta en marcha de un segundo autobús para facilitar el desplazamiento de los seguidores hasta la capital andaluza el día del partido. El viaje será gratuito para los socios de la peña, mientras que los no socios deberán abonar 35 euros por la plaza en el autobús.

Los contactos

Las personas interesadas en reservar o solicitar más información pueden hacerlo a través del Bar Lisboa, o contactando con los responsables de la organización: Manolo Luengo (639 200 381) y Rocío Villares (650 175 604). También se pueden realizar consultas a través del correo electrónico pe.atleticacc@gmail.com o en las redes sociales de la Peña Atlética Cacereña.

El objetivo de la iniciativa es "facilitar que los aficionados cacereños del Atlético de Madrid puedan acompañar a su equipo en una cita histórica como la final copera.

