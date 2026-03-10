Ávila: «No hemos hecho nada de lo trabajado durante la semana»

El Badajoz logró una ajustada victoria por 1-0 frente al Pueblonuevo en el Nuevo Vivero, pero el resultado no ocultó las dudas que dejó el rendimiento del equipo durante buena parte del encuentro. Un gol de Borja Domingo en el minuto 76 permitió a los blanquinegros superar al colista del grupo en un partido espeso y con pocas ocasiones claras. Tras el choque, Miguel Ángel Ávila fue autocrítico con la actuación de los suyos, aunque también subrayó la importancia de sumar los tres puntos en este tramo de la temporada.

El entrenador fue especialmente duro al analizar el primer tiempo del equipo. «Ha sido un partido duro, complicado y difícil. La primera parte ha sido muy mala. No hemos hecho absolutamente nada de lo trabajado durante la semana para neutralizar al Pueblonuevo», lamentó. Según explicó, el plan de partido no se ejecutó como estaba previsto y el equipo apenas logró imponer su juego.

La situación mejoró tras el descanso. «En la segunda, el equipo se ha sentido mejor. Hemos sido más incisivos pero no lográbamos marcar», señaló Ávila, que reconoció que la falta de acierto generó nerviosismo. «Esa incertidumbre que se va generando no ayuda, pero lo asumimos porque sabemos en el club en el que estamos», añadió. El tanto de Borja Domingo terminó desbloqueando el partido, aunque el técnico no escondió su sensación final. «Tras el gol hemos tenido alguna ocasión más para sentenciar, pero no me voy satisfecho», admitió.

Cambios para reaccionar

El técnico explicó también los ajustes tácticos realizados durante el encuentro. El equipo inició el partido con una defensa de tres centrales, un planteamiento que ya había utilizado en otros momentos de la temporada. «Sabíamos que el Pueblonuevo iba a presentar un partido cerrado, con una línea de cinco y otra de cuatro», explicó.

Los cambios en el descanso fueron decisivos para modificar la dinámica del encuentro. «Con la entrada de Escudero y Pablo Rodríguez hemos cambiado el sistema y el equipo se ha sentido más cómodo y ha sido más incisivo», señaló. Ávila destacó especialmente la aportación de algunos futbolistas menos habituales. «Quiero alabar el trabajo de Jesús Sánchez y Calles, dos chavales extraordinarios que trabajan a diario y que no ponen malas caras», apuntó.

El entrenador también reflexionó sobre el momento que atraviesa el equipo. «Son tramos de la temporada. Siempre queremos jugar lo mejor posible, pero hay veces que no sale», explicó. Pese a ello, insistió en que el objetivo es mantener la regularidad. «En una liga como esta se premia la regularidad y eso se consigue sumando puntos», recordó.

Por último, Ávila volvió a restar importancia a los rumores sobre su situación personal. «No puedo estar pendiente de lo que se dice fuera. La sintonía con el club es positiva», concluyó, poniendo el foco en el vestuario y en seguir compitiendo para alcanzar los objetivos del club.