El Cáceres promociona entradas para los tres partidos finales en casa de liga regular

El Cáceres Patrimonio ha puesto en marcha una promoción especial de entradas para los tres últimos partidos de la liga regular la temporada en el Multiusos (ante Gijón el 21 de marzo, el 4 de abril ante el Córdoba y el Valladolid el 11 de abril), con el objetivo de que el equipo se sienta más arropado por su público en el tramo decisivo del curso y obtener así, al menos, entrar en ‘playoff’ de ascenso.

La campaña incluye dos packs de entradas. El abono para los tres partidos tiene un precio de 30 euros en categoría general, 20 euros en tarifa reducida y 6 euros para infantil. También se ha habilitado la opción para dos encuentros, con precios de 25 euros en general, 15 euros en reducido y cinco euros en infantil, aunque este último solo puede adquirirse en la oficina del club. Además, los abonados tendrán una entrada adicional por 7,50 euros, una promoción que no se aplica a la categoría infantil. Los packs estarán disponibles hasta el 20 de marzo, tanto de forma online como en la oficina del club.

Bajo el lema ‘Juntos hasta el final’, la entidad pretende movilizar a la afición para que el Multiusos vuelva a convertirse en un factor diferencial en esta recta final. El mensaje del club incide en la necesidad de que equipo y público afronten unidos unos encuentros clave.

Abonos final de temporada

Desde la entidad se subraya que el Cáceres no se entiende sin sus incondicionales, sin el aliento constante desde la grada y sin el respaldo de una afición que se quiere que aumente en el tramo clave. De ahí que esta promoción se plantee también como una forma de reconocer el protagonismo de los seguidores y de favorecer un mejor ambiente en el pabellón en los tres compromisos que restan como local.

La iniciativa llega, además, en un momento en el que el conjunto de Jacinto Carbajal atraviesa una buena dinámica, lo que refuerza aún más la idea de convertir el Multiusos en un impulso añadido.