El Coria en su peor momento

El Coria ha caído en barrena durante las últimas semanas de competición. La derrota sufrida en la ciudad deportiva del Getafe ante el filial azulón por 4-1 ha encendido todas las alarmas en el Valle del Alagón. Cinco semanas sin ganar y dos meses sin dejar la portería a cero son dos losas muy pesadas que lo han alejado de la zona de playoff y, lo que es peor, le han dejado una herida abierta repleta de dudas.

Las exigencias y reivindicaciones de Rai Rosa no han surtido efectotodavía en el vestuario del Coria. El entrenador ha sido muy claro cuando ha pedido más exigencia, más compromiso y, sobre todo, devolver más esfuerzo al club sobre el verde. Pero el Coria ha sido incapaz de darle la vuelta a la situación.

La racha lo dice todo pero, ¿está el Coria a tiempo? Claro que lo está. Por delante quedan las ocho últimas jornadas y los de Rai tienen opciones a todo.

Los celestes están a sólo dos puntos de la quinta plaza que marca el Tenerife B, que eso sí, tiene un partido aplazado todavía, precisamente ante el Getafe B. De ganarlo, dejaría el quinto puesto de playoff a dos partidos para el Coria.

Ese no es sólo el problema cauriense. El Orihuela le ha cazado en la tabla y, pese a perder esta semana ante el líder, viene evidenciando una tónica ascendente en la competición. Además, Alcalá e Intercity ya se han puesto a tiro del Coria, a solo un partido, cuando había vivido demasiado lejos de los extremeños durante toda la primera vuelta.

La sangría en defensa y portería está siendo la peor noticia. El Coria encaja con mucha facilidad. Justo este había sido el mejor punto de los de Rai Rosa en la primera vuelta. Si contáramos sólo los partidos de la segunda vuelta, el Coria sería con 14 tantos en contra el tercer más goleado. De hecho, en lo que llevamos de segunda vuelta ya ha encajado los mismos goles que en toda la primera vuelta. Y quedan todavía ocho jornadas.

Otro problema que tiene el Coria es que está amenazado de cartulinas amarillas. Tres jugadores como Guzmán, Benji o Gonzalo Llerena están a una tarjeta más de la suspensión de partidos.

Y el problema mayor es que los cuatro de arriba ya se han marchado a más de siete puntos el tercero y sin golaveraje, por lo que sólo habrá un puesto de playoff libre.

Otro reto por el que debe pelear el Coria es la Copa del Rey. Teniendo en cuenta que Tenerife B y Getafe B se han metido por delante, hasta el octavo iría a la Copa para el año que viene. Y eso es un premio menor que no debería desaprovechar el equipo extremeño para estos dos próximos meses de competición.