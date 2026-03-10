Dieguito, una influencia capital en el Extremadura

El Dieguito más diferencial empieza a verse esta temporada en el Extremadura. El atacante azulgrana siempre ha sido pieza clave en el Francisco de la Hera desde su vuelta en Tercera Federación, pero está demostrando en las últimas semanas por qué el club realizó una gran apuesta por él cuando lo trajo del Cacereño para ser pieza de futuro.

Dato mata relato. Las cifras no engañan. Dieguito ha participado de forma directa en el 41% de los goles del Extremadura esta temporada. Esto es en 16 de forma directa de los 39 que ha generado el equipo. Una influencia capital.

Sus dos goles en Almería sirvieron para rescatar un punto que todavía sabe a poco en el entorno azulgrana. Eso sí, ya suma nueve en lo que va de campeonato y se sitúa como máximo goleador azulgrana y como cuarto mejor goleador de todo el grupo cuarto, faceta que está dominando actualmente Chris Martínez, delantero del Águilas y viejo conocido por su pasado en el Cacereño. Precisamente, el Águilas, visita el sábado el Francisco de la Hera.

Pero además de los nueve goles, Dieguito ha realizado siete asistencias directas, números que también lo sitúan en el top-5 de apartados en el grupo cuarto de la Segunda Federación. En una valoración general, pocos futbolistas pueden haber contribuido tanto a un equipo en una categoría.

Hay que recordar que Dieguito ya recibió el año pasado el galardón como mejor jugador de todo el grupo extremeño de Tercera. Pese a su apariencia de fútbol de cristal, a veces con una realidad casi inconexa al juego, lo cierto es que cada vez que recibe la pelota en banda izquierda suelen pasar cosas y eso es una tónica general en un Extremadura que todavía espera más de sus delanteros.

Máximo realizador

Resulta curioso que hay algunos números que no se conectan con la realidad del equipo en la clasificación, donde el Extremadura es octavo, con un partido menos.

Actualmente, el Extremadura es el equipo con más goles de todo el grupo cuarto. 39. Y, además es el equipo junto al Águilas que menos partidos ha perdido, con un total de cinco. Se da la circunstancia que, de los siete equipos que van por delante del Extremadura, sólo el Recreativo de Huelva ha logrado ganarle. Una realidad que no conecta con su octavo puesto, pero que los azulgranas deben asumir.

Ambiente

El club está animando por redes sociales a sus aficionados para generar el mejor ambiente posible de cara al partido de este sábado ante el Águilas. En cuatro días, el Extremadura se juega en qué mesa quiere comer: si en la de los aspirantes a todo o en la que sólo aspiran a playoff. El sábado a las 18.00 horas le toca el Águilas y el miércoles, también a las 18.00 horas, recibe al Melilla en partido aplazado. Para el primer encuentro recupera a Carlos Cordero, que será titular en defensa. El equipo sólo piensa en la victoria.