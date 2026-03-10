La Ponfe, con los mejores números de 2026, próximo reto del Cacereño

El Cacereño recibirá el domingo en el Príncipe Felipe al equipo más en forma de 2026 en el grupo 1 de Primera Federación. De hecho, la Ponferradina no solo ha sido el conjunto más fiable de su grupo en lo que va de año, sino también el mejor de toda la categoría en este arranque de calendario. Los números explican por qué el equipo berciano llegará a Cáceres como una de las pruebas más exigentes de la temporada, aunque llegue al estadio de la carretera de Salamanca tras perder ante el colista el pasado sábado. También llega el herido el Cacereño tras su derrota del domingo en Ferrol.

En los diez partidos que ha disputado en 2026, la Deportiva, como también se le conoce, ha sumado 22 puntos de 30 posibles, con un balance de siete victorias, un empate y dos derrotas. Ni tan siquiera el todopoderoso Tenerife que cabalga hacia el ascenso directo a toda velocidad, mejora esos guarismos. Es una trayectoria que ha permitido a la Ponfe crecer en la clasificación (empezó el año en puestos de descenso) y consolidarse como uno de los bloques más competitivos del campeonato.

Un muro en su portería

Pero si hay un dato que retrata su momento es el de la solidez defensiva. Entre la derrota por 1-0 ante el Athletic B en la jornada 18 (el 4 de enero) y la caída del pasado sábado frente a Osasuna Promesas, también por 0-1, la Ponferradina enlazó más de 700 minutos sin encajar un gol. En esas diez jornadas de 2026 ha marcado 11 tantos y solo ha recibido dos, unas cifras que resumen bien la identidad del equipo de Mehdi Nafti, que cogió las riendas de la plantilla a finales de noviembre, un par de jornadas después del primer enfrentamiento entre la Ponfe y el Cacereño, que acabó 2-0 a favor de los leoneses.

La Ponferradina no es un conjunto especialmente brillante ni aparatoso en ataque. Su entrenador lo ha admitido con naturalidad. «Nunca seremos ese equipo vistoso que genera diez o quince ocasiones de golpe a partido», explicó recientemente Nafti, que también resumió una de las claves de su temporada al recordar que su equipo ha sido «muy contundente y eficaz en las dos áreas».

Ahí está buena parte de su fuerza. La Deportiva no necesita demasiado para hacer daño. No es un equipo de acumulación ofensiva ni de grandes alardes con balón, pero sí un bloque ordenado, disciplinado y muy fiable en los partidos cerrados. Suele competir desde el equilibrio, concede poco y aprovecha con precisión sus oportunidades. Más que desbordar, castiga; más que dominar de forma abrumadora, sabe sostenerse y esperar su momento.

Nafti también dejó una reflexión reveladora tras la última derrota: cuando su equipo deja de competir como acostumbra, se convierte en un conjunto «normalito». Esa frase ayuda a entender bien a la Ponferradina. Su techo no está tanto en el brillo como en la consistencia. Cuando mantiene la intensidad, la disciplina y la contundencia, es uno de los rivales más duros de la categoría. Cuando pierde esas virtudes, baja prestaciones.

El Cacereño tendrá delante a un equipo que llega herido en el resultado más reciente, aunque respaldado por unos números sobresalientes en 2026 y por una idea de juego muy reconocible.